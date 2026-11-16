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Autolinee Varesine: le modalità dello sciopero del 20 novembre

Il servizio è garantito solo in specifiche fasce orarie, leggermente diverse per il servizio urbano di Varese e quello extraurbano

autobus pullman autolinee varesine

Venerdì 20 novembre 2026 è previsto uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Filt-Cgil, che avrà conseguenze anche sulle linee di trasporto pubblico gestite da Autolinee Varesine.

Sulle linee urbane (città di Varese), il servizio è garantito negli orari 6.00-8.45 e 12.15-15.30; sulle linee extraurbane, il servizio è garantito negli orari 6.00-8.30 e 12.00-15.30. Al di fuori di queste fasce orarie, pertanto, il servizio non è garantito: non è detto che il bus non ci sia, ma non è garantito perché potrebbe mancare personale.

Per quanto riguarda uffici e biglietterie aziendali, gli stessi potrebbero risultare chiusi per l’intera giornata.

“Si tratta della prima agitazione negli ultimi due anni che coinvolge i servizi di Autolinee Varesine”, fa notare l’azienda.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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