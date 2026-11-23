È stato presentato oggi, lunedì 23 novembre, il progetto “Libere di contare” del Comune di Busto Arsizio nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre. Il progetto verte sull’autonomia economica ed è promosso dal’Assessorato alle Politiche Educative e Pari Opportunità, nella persona di Chiara Colombo, e dalla Consulta alle Pari Opportunità del Comune in collaborazione con l’associazione Eva Odv.

Il primo incontro si terrà giovedì 26 novembre alle 18:30, presso la Sala Monaco della Biblioteca di Busto Arsizio, dal titolo “Libere di contare – Perché senza libertà economica non può esserci vera libertà” e affidati alla consulente finanziario e patrimoniale Manuela Cova e alle avvocate Giovanna Moschitta e Nicoletta Agrati. «L’invito non è rivolto solo alle donne o agli studenti delle scuole – dice Colombo – ma a tutta la cittadinanza. Anche perché è bello avere le panchine rosse e i simboli in giro per la città, ma poi servono strumenti concreti per combattere le violenze, anche quelle più subdole come quella economica». Verterà sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza, con focus sul Codice Rosso di recente istituzione, agli strumenti di tutela esistenti e ai percorsi attraverso i quali è possibile uscire da situazioni di violenza.

A seguire, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, si approfondirà il tema finanziario con altri tre incontri, come spiega Cova: «La violenza economica si manifesta con un controllo delle finanze, che poi diventa controllo totale sulla relazione. Parlare di questi argomenti è importante perché in questo modo si dà alle persone la possibilità di farsi un pensiero e scegliere consapevolmente cosa è meglio per sé. Parleremo di come gestire il denaro, di conoscenza degli strumenti finanziari e di pianificazione del futuro tra investimenti, previdenza e risparmio».

Fino al 29 novembre continuerà invece la rassegna di eventi promossi dal’Assessorato all’Inclusione Sociale, sotto il cappello “La bellezza del coraggio”: da ricordare ci sono l’Open Day del Centro Antiviolenza Eva Odv, programmato proprio per il 25 novembre in via Matteotti 14; la serata di gala “Il Silenzio Spezzato”, venerdì 27 novembre in sala Pro Busto; il 29 novembre, con Giuseppe e Mariarosa Delmonte per la presentazione del libro autobiografico “Il mio albero di amarene”: appuntamento in Sala Tramogge alle 17:00.