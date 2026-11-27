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Cambio al vertice dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla. A partire dal 1° gennaio 2027, l’ingegner Denis Dell’Era assumerà l’incarico di direttore dell’Ente con sede a Campione d’Italia, subentrando a Maurizio Tumbiolo, che ha guidato la struttura dal 2012.

Quattordici anni di attività e sicurezza lacuale

Durante i quattordici anni della direzione Tumbiolo, l’Ente ha ampliato il proprio raggio d’azione su laghi e coste tra le province di Como e Varese: dalla gestione del demanio e delle concessioni alle attività di vigilanza, soccorso e promozione turistica, fino al coordinamento con enti e organismi italiani e svizzeri sul Ceresio. Un ruolo centrale ha riguardato la sicurezza della navigazione, il presidio delle acque e la collaborazione con forze di controllo e soccorso.

La transizione fino al 2028 e il ruolo del presidente

Per assicurare continuità operativa e trasferimento delle competenze — in particolare su profili giuridico-amministrativi, relazioni transfrontaliere con la Svizzera e attività della Commissione Internazionale per la navigazione sui laghi Ceresio e Verbano — il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un periodo di affiancamento di Tumbiolo per 21 mesi e due stagioni nautiche, fino al 2028.

Il presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino, ha espresso a nome proprio e dei sindaci un ringraziamento a Tumbiolo per il lavoro svolto, ricordando anche l’incarico di corrispondente consolare per il Canton Ticino per conto del Consolato Generale d’Italia a Lugano, e ha formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore.

Il profilo e le prime parole di Denis Dell’Era

Il nuovo direttore vanta un percorso tecnico e amministrativo maturato negli enti locali, soprattutto nell’Alto Lario, con incarichi nel Comune di Dongo e collaborazioni con la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nella gestione di procedimenti, opere e servizi pubblici.

Dell’Era ha dichiarato di raccogliere un’eredità costruita negli anni e ha indicato come priorità per i prossimi anni il rafforzamento della collaborazione tra Comuni, istituzioni, forze di controllo e operatori del lago su sicurezza della navigazione, tutela ambientale e valorizzazione turistica.