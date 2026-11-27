Autorità di Bacino Ceresio, Piano e Ghirla: Denis Dell’Era è il nuovo direttore
Dal 1° gennaio 2027 l'ingegnere prende il posto di Maurizio Tumbiolo, in carica dal 2012. Tumbiolo affiancherà la nuova direzione fino al 2028 per garantire continuità gestionale e rapporti con la Svizzera
Cambio al vertice dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla. A partire dal 1° gennaio 2027, l’ingegner Denis Dell’Era assumerà l’incarico di direttore dell’Ente con sede a Campione d’Italia, subentrando a Maurizio Tumbiolo, che ha guidato la struttura dal 2012.
Quattordici anni di attività e sicurezza lacuale
Durante i quattordici anni della direzione Tumbiolo, l’Ente ha ampliato il proprio raggio d’azione su laghi e coste tra le province di Como e Varese: dalla gestione del demanio e delle concessioni alle attività di vigilanza, soccorso e promozione turistica, fino al coordinamento con enti e organismi italiani e svizzeri sul Ceresio. Un ruolo centrale ha riguardato la sicurezza della navigazione, il presidio delle acque e la collaborazione con forze di controllo e soccorso.
La transizione fino al 2028 e il ruolo del presidente
Per assicurare continuità operativa e trasferimento delle competenze — in particolare su profili giuridico-amministrativi, relazioni transfrontaliere con la Svizzera e attività della Commissione Internazionale per la navigazione sui laghi Ceresio e Verbano — il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un periodo di affiancamento di Tumbiolo per 21 mesi e due stagioni nautiche, fino al 2028.
Il presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino, ha espresso a nome proprio e dei sindaci un ringraziamento a Tumbiolo per il lavoro svolto, ricordando anche l’incarico di corrispondente consolare per il Canton Ticino per conto del Consolato Generale d’Italia a Lugano, e ha formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore.
Il profilo e le prime parole di Denis Dell’Era
Il nuovo direttore vanta un percorso tecnico e amministrativo maturato negli enti locali, soprattutto nell’Alto Lario, con incarichi nel Comune di Dongo e collaborazioni con la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nella gestione di procedimenti, opere e servizi pubblici.
Dell’Era ha dichiarato di raccogliere un’eredità costruita negli anni e ha indicato come priorità per i prossimi anni il rafforzamento della collaborazione tra Comuni, istituzioni, forze di controllo e operatori del lago su sicurezza della navigazione, tutela ambientale e valorizzazione turistica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.