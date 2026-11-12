Autostrade A9 e A8, cambiano le chiusure: stop ai cantieri di giovedì sera
Maltempo e aggiornamenti ai lavori modificano il programma tra Lomazzo e Castellanza. Restano confermati gli interventi previsti tra venerdì 13 e sabato 14 novembre
Cambiano le chiusure programmate sulle autostrade A9 Lainate-Como-Chiasso e A8 Milano-Varese. Autostrade per l’Italia ha comunicato l’annullamento di due provvedimenti previsti per la serata di giovedì 12 novembre, mentre restano confermate altre limitazioni alla circolazione. Sulla A9 è stata annullata la chiusura dello svincolo di Lomazzo sud in uscita per chi proviene da Lainate, inizialmente prevista dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 novembre. Resta invece confermata, nella stessa fascia oraria, la chiusura dello svincolo di Lomazzo nord in entrata in entrambe le direzioni, per lavori di manutenzione delle sbarre utilizzate nella gestione degli eventi nevosi. (foto di repertorio)
Chi viaggia verso Lainate potrà entrare a Lomazzo sud; per chi è diretto verso Como e Chiasso l’alternativa indicata è Fino Mornasco. Sempre sulla A9, dalle 22 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 novembre, sarà chiusa l’uscita di Lomazzo sud per chi proviene da Lainate, per lavori di pavimentazione. In alternativa è consigliata l’uscita di Lomazzo nord. Rimane inoltre chiusa in modo continuativo l’uscita di Fino Mornasco per chi arriva da Lainate, a causa dei lavori di riqualifica degli impianti di stazione. Sulla A8 Milano-Varese, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Castellanza verso Milano prevista dalle 20 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 novembre. Confermata invece la chiusura continuativa della stessa entrata dalle 20 di venerdì 13 alle 17 di sabato 14 novembre, per la riqualifica delle barriere antirumore.
Per raggiungere Milano si consiglia di entrare in autostrada allo svincolo di Legnano.
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