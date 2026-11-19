Per la prima volta le vendite della vignetta elettronica per circolare sulle autostrade svizzere hanno superato quelle del tradizionale contrassegno adesivo. Nel 2026 la versione digitale ha raggiunto il 54% delle vendite complessive, contro il 45% registrato nel 2025. Un sorpasso che conferma il progressivo cambiamento delle abitudini degli automobilisti, sempre più orientati verso la soluzione digitale.

I dati diffusi il 19 novembre dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) parlano di circa 11 milioni di contrassegni venduti nell’anno, tra adesivi ed elettronici. Di questi, circa 5,8 milioni sono e-vignette, acquistabili online e associate direttamente alla targa del veicolo.

Un cambiamento che interessa anche i tanti automobilisti italiani che attraversano il confine per raggiungere il Canton Ticino o proseguire verso le altre regioni della Confederazione. Tra le vignette elettroniche vendute per i veicoli immatricolati all’estero, infatti, l’Italia rappresenta il 4% del totale. La quota maggiore riguarda la Germania, con il 21,3%, seguita dalla Francia con l’8,9%. Complessivamente, 2,7 milioni delle e-vignette vendute sono state acquistate per veicoli stranieri, pari al 45,6% del totale.

La diffusione della versione digitale è legata soprattutto alla sua praticità. Introdotta nell’agosto 2023, la e-vignette è collegata alla targa e può essere acquistata online in qualsiasi momento, con validità immediata dopo il pagamento. Non deve essere applicata al parabrezza e non occorre rimuoverla alla scadenza. Inoltre, in caso di sostituzione del veicolo, se la targa rimane la stessa non è necessario acquistare un nuovo contrassegno. Un vantaggio anche per chi dispone di targhe trasferibili, perché è sufficiente una sola vignetta elettronica per più veicoli utilizzati alternativamente.

Intanto si avvicina il cambio annuale. La vignetta autostradale 2027 sarà disponibile dal primo dicembre 2026, sia nella versione adesiva sia in quella elettronica. Il prezzo rimane invariato: 40 franchi svizzeri. La novità estetica riguarda il contrassegno tradizionale, che per il prossimo anno sarà di colore lilla.

La versione adesiva sarà acquistabile nei consueti punti vendita, tra cui uffici postali, autofficine e stazioni di servizio. Quella elettronica sarà invece disponibile sullo shop ufficiale dell’UDSC, all’indirizzo www.e-vignette.ch, senza costi aggiuntivi.

L’Ufficio federale raccomanda infine di utilizzare esclusivamente il portale ufficiale per gli acquisti, mettendo in guardia dalle comunicazioni fraudolente: non vengono infatti inviate richieste via e-mail per verificare o aggiornare i dati personali, né solleciti per effettuare nuovi pagamenti della vignetta.