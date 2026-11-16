Avete rotto l’atomo. E adesso chi salverà il pianeta?

Il nucleare è davvero pronto a tornare protagonista? Le energie rinnovabili basteranno a liberarci dai combustibili fossili? E soprattutto, quanto tempo abbiamo per cambiare rotta prima che la crisi climatica presenti un conto ancora più salato?

Sono domande che riguardano il futuro del pianeta, ma anche le scelte che facciamo oggi, il costo dell’energia, l’economia e il mondo che lasceremo alle prossime generazioni. Domande che saranno al centro dell’incontro “Avete rotto l’atomo”, in programma mercoledì 18 novembre alle 21 a Materia di Castronno, con Giovanni L. Montagnani, autore insieme a Matteo De Piccoli dell’omonimo libro pubblicato da People, in dialogo con Mario Agostinelli.

Un titolo provocatorio per una questione che continua a dividere scienziati, politici, ambientalisti e opinione pubblica. Perché se il nucleare sembrava appartenere a una stagione ormai chiusa della storia italiana, oggi è tornato prepotentemente nel dibattito pubblico, presentato da alcuni come una possibile risposta alla necessità di produrre energia riducendo le emissioni di gas serra.

Ma tra annunci, nuove tecnologie e promesse di rivoluzioni energetiche, quanto c’è di concretamente realizzabile?

Il libro di De Piccoli e Montagnani parte proprio da qui: dalla storia incompiuta del nucleare italiano, dalle scelte del passato e dalle prospettive di un settore che oggi prova a reinventarsi. Sotto la lente finiscono anche i piccoli reattori modulari, i cosiddetti SMR, spesso indicati come la nuova frontiera dell’atomo. Una tecnologia sulla quale si concentrano grandi aspettative, ma che deve ancora dimostrare di poter essere sviluppata e diffusa su larga scala in tempi compatibili con l’urgenza della transizione energetica.

Il vero nodo, infatti, non è soltanto quali tecnologie utilizzare, ma quanto tempo servirà per renderle disponibili. La crisi climatica impone di ridurre rapidamente il consumo di carbone, petrolio e gas. E ogni scelta energetica deve fare i conti con investimenti, costi, infrastrutture e tempi di realizzazione.

In questo scenario le fonti rinnovabili assumono un ruolo centrale. Sole e vento non rappresentano soltanto alternative ai combustibili fossili, ma anche un modo diverso di immaginare il sistema energetico: meno concentrato in grandi impianti, più distribuito sul territorio e legato a una produzione industriale che potrebbe diventare strategica anche per l’Europa.

C’è però un’altra questione: cosa succede quando il sole non splende e il vento non soffia? Come garantire energia sufficiente a famiglie, imprese e servizi in ogni momento? È su questo terreno che il confronto si fa più interessante, perché mette in discussione le contrapposizioni tradizionali tra sostenitori del nucleare e delle rinnovabili.

Nel volume viene esplorata anche l’ipotesi di un sistema energetico fondato in larghissima parte sulle fonti rinnovabili, fino al 90%, con un eventuale contributo residuale del nucleare. Una prospettiva che può sorprendere chi si aspetta una scelta netta tra le due strade e che apre interrogativi non semplici, a partire dalla sicurezza degli impianti, dai costi e dal problema ancora aperto della gestione delle scorie radioattive.

E poi c’è la politica. Perché decidere come produrre energia significa anche scegliere chi controllerà le tecnologie, dove verranno realizzati gli impianti e quale ruolo avranno l’Italia e l’Europa in un mercato globale nel quale la Cina occupa già una posizione di primo piano nella produzione di molte tecnologie per le rinnovabili.

Il confronto tra Montagnani e Agostinelli proverà così ad andare oltre gli slogan e le tifoserie dell’energia, intrecciando scienza, ambiente, economia e scelte collettive.

Perché, alla fine, la domanda non è soltanto se il nucleare sia una buona o una cattiva idea. È quale futuro energetico possiamo costruire davvero, con le tecnologie che abbiamo, le risorse disponibili e il tempo che ci resta per affrontare la crisi climatica.

Materia si trova in Via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.