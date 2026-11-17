AVIS Saronno al lavoro per la Mostra dei Presepi: aperte le adesioni per la 25ª edizione
L'appuntamento è dal 26 dicembre al 6 gennaio negli spazi della Sala Nevera di Casa Morandi, in viale del Santuario 2. Iscrizioni entro il 13 dicembre
Il Natale si avvicina e a Saronno iniziano i preparativi per una delle tradizioni delle feste in città: la Mostra dei Presepi organizzata dall’AVIS Comunale Saronno, che quest’anno festeggia un traguardo speciale, quello della 25ª edizione.
Un quarto di secolo di creatività e partecipazione, per un’iniziativa che ogni anno coinvolge famiglie, scuole, associazioni, gruppi e singoli cittadini, invitati a mettere alla prova fantasia e abilità nella realizzazione del proprio presepe. La partecipazione è libera e gratuita e non ci sono limitazioni alla tipologia di espositori: possono aderire sia gruppi organizzati sia cittadini che desiderano presentare un lavoro realizzato individualmente o insieme ad amici e familiari.
Per partecipare occorre segnalare la propria adesione entro il 13 dicembre alla segreteria AVIS, nella sede di via Marconi 5 a Saronno. I presepi dovranno invece essere consegnati alla Sala Nevera sabato 19 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, oppure lunedì 21 dicembre, dalle 9.30 alle 12. È possibile concordare individualmente eventuali esigenze particolari.
La mostra sarà visitabile dal 26 dicembre al 6 gennaio, con apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sono previste alcune giornate di chiusura: il 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio.
La 25ª edizione si concluderà con la cerimonia di premiazione, in programma sabato 16 gennaio alle 16 nel salone della sede AVIS di via Marconi 5. Come da tradizione, sono previsti ricchi premi per i partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria AVIS Saronno al numero 02 9621071, scrivere a saronno.comunale@avis.it oppure consultare il sito www.avissaronno.it. È disponibile anche il numero WhatsApp 348 8882386.
Foto di ʌʅєҳʌɲɗɾʌ ɱontanaro da Pixabay
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