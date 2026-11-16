AVO Varese cresce: 18 nuovi volontari pronti a portare un sorriso negli ospedali. Tra loro anche tre liceali

Una grande famiglia che continua a crescere, accogliendo nuove energie, entusiasmo e voglia di fare del bene. Sono 18 i nuovi volontari dell’AVO di Varese che giovedì 12 novembre hanno concluso il percorso di formazione e che, dopo il tirocinio, potranno iniziare a prestare servizio negli ospedali di Circolo, Del Ponte, Cittiglio e Luino.

Un risultato importante per l’Associazione Volontari Ospedalieri, che da anni si impegna a portare ascolto, compagnia e un sorriso alle persone ricoverate.

La novità più significativa è la presenza, tra i nuovi volontari, di tre ragazze liceali. Per la prima volta, grazie alle nuove possibilità previste dallo statuto, l’associazione ha deciso di aprire le porte anche a giovanissimi, assumendosi la responsabilità di accompagnarli in un’esperienza di solidarietà e crescita personale.

Una scelta che rappresenta un bel segnale di speranza e attenzione verso le nuove generazioni, sempre più protagoniste anche nel mondo del volontariato.

«Sono 18, motivati, entusiasti e si vogliono già bene – raccontano con soddisfazione dall’AVO – È stata una bellissima esperienza accoglierli e sarà altrettanto bello accompagnarli nei primi passi di questa nuova parte della loro vita».

Il corso ha visto anche la partecipazione dei professionisti degli ospedali, che hanno condiviso esperienze, progetti e riflessioni, insieme allo psicologo dell’associazione, contribuendo a preparare i futuri volontari al delicato compito che li attende.

Oggi AVO Varese conta 147 volontari, impegnati negli ospedali e nelle RSA, dove ogni giorno offrono presenza, vicinanza e compagnia agli ospiti.

Con l’arrivo di nuove forze, e in particolare delle tre giovani studentesse, l’associazione guarda al futuro con fiducia, dimostrando come la solidarietà possa unire generazioni diverse attorno a un obiettivo comune: esserci per chi ha bisogno, anche attraverso un gesto semplice come una parola gentile o un sorriso.