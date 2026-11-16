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AVO Varese cresce: 18 nuovi volontari pronti a portare un sorriso negli ospedali. Tra loro anche tre liceali

Si è concluso il corso di formazione per i nuovi volontari dell'associazione. Una bella novità è la presenza di tre giovanissime studentesse, che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo agli altri. L'AVO conta oggi 147 volontari tra ospedali e RSA

Giornata AVO Volontari in ospedale

Una grande famiglia che continua a crescere, accogliendo nuove energie, entusiasmo e voglia di fare del bene. Sono 18 i nuovi volontari dell’AVO di Varese che giovedì 12 novembre hanno concluso il percorso di formazione e che, dopo il tirocinio, potranno iniziare a prestare servizio negli ospedali di Circolo, Del Ponte, Cittiglio e Luino.

Un risultato importante per l’Associazione Volontari Ospedalieri, che da anni si impegna a portare ascolto, compagnia e un sorriso alle persone ricoverate.

La novità più significativa è la presenza, tra i nuovi volontari, di tre ragazze liceali. Per la prima volta, grazie alle nuove possibilità previste dallo statuto, l’associazione ha deciso di aprire le porte anche a giovanissimi, assumendosi la responsabilità di accompagnarli in un’esperienza di solidarietà e crescita personale.

Una scelta che rappresenta un bel segnale di speranza e attenzione verso le nuove generazioni, sempre più protagoniste anche nel mondo del volontariato.

«Sono 18, motivati, entusiasti e si vogliono già bene – raccontano con soddisfazione dall’AVO – È stata una bellissima esperienza accoglierli e sarà altrettanto bello accompagnarli nei primi passi di questa nuova parte della loro vita».

Giornata AVO Volontari in ospedale

Il corso ha visto anche la partecipazione dei professionisti degli ospedali, che hanno condiviso esperienze, progetti e riflessioni, insieme allo psicologo dell’associazione, contribuendo a preparare i futuri volontari al delicato compito che li attende.

Oggi AVO Varese conta 147 volontari, impegnati negli ospedali e nelle RSA, dove ogni giorno offrono presenza, vicinanza e compagnia agli ospiti.

Con l’arrivo di nuove forze, e in particolare delle tre giovani studentesse, l’associazione guarda al futuro con fiducia, dimostrando come la solidarietà possa unire generazioni diverse attorno a un obiettivo comune: esserci per chi ha bisogno, anche attraverso un gesto semplice come una parola gentile o un sorriso.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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