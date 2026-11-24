Azione: “Investire sui più giovani significa far crescere Saronno”
Francesco Ricca: "Educazione, sport e salute mentale sono elementi chiave di una visione politica: solo investendo con forza sulla crescita delle persone si può, di conseguenza, far crescere la città.
Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Francesco Ricca, segretario cittadino di Azione Saronno:
Mentre il dibattito politico cittadino si concentra su strumentalizzazioni e ricostruzioni fantasiose, desideriamo portare l’attenzione su un tema di grande importanza per Saronno
Il 20 novembre abbiamo celebrato la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una ricorrenza importante e l’occasione per ribadire la vocazione educativa della nostra città, uno dei suoi principali punti di forza.
Saronno rappresenta un riferimento per il territorio grazie ai suoi asili e alle scuole di ogni grado, alle società sportive, alle associazioni e a una comunità di bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti ed educatori attiva e partecipe.
Il ruolo dell’Amministrazione è prendersi cura di questo patrimonio: ascoltare chi lavora ogni giorno nei servizi, sostenere le famiglie, valorizzare le competenze e creare le condizioni per innovare.
Va in questa direzione il percorso avviato dall’Istituzione Zerbi, sotto la presidenza di Fiorenza Ricciardi. Un lavoro che intende tenere insieme qualità pedagogica e sostenibilità organizzativa. La salvaguardia dell’offerta educativa, la valorizzazione del personale e la sperimentazione di nuovi modelli pedagogici sono parti di una stessa visione: rendere l’Istituzione Zerbi un punto di riferimento per l’educazione nella fascia 0-6 anni.
A questo percorso si affianca il potenziamento del servizio di psicologia scolastica, attraverso un modello più integrato, un maggior numero di ore affidate a professionisti qualificati e il coinvolgimento di più scuole. Investire sulla salute mentale significa offrire ascolto e strumenti ai bambini e agli adolescenti, ma anche sostenere insegnanti, educatori e famiglie nell’affrontare fragilità e difficoltà che non possono essere ignorate.
Un altro passo importante è l’individuazione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una figura chiamata ad ascoltare, osservare, raccomandare e segnalare, offrendo un ulteriore punto di tutela ai minorenni saronnesi e alle loro famiglie. Il servizio di psicologia scolastica e il Garante sono progetti promossi dall’assessore Matteo Fabris all’interno di un piano di interventi rivolti al benessere e alla prevenzione.
Anche lo sport appartiene pienamente a questa visione. Si tratta di uno spazio educativo, di inclusione e di partecipazione. Per questo, attraverso il lavoro del consigliere delegato Matteo Sabatti al fianco dell’assessore allo sport, vogliamo rafforzare il dialogo con le società sportive, valorizzare il volontariato, migliorare progressivamente gli impianti e rendere la pratica sportiva sempre più accessibile, in particolare alle nuove generazioni.
Educazione, sport e salute mentale sono elementi chiave di una visione politica, quella che tentiamo di promuovere e di adottare come Azione e Insieme Per Crescere, per cui solo investendo con forza sulla crescita delle persone si può, di conseguenza, far crescere la città.
Francesco Ricca – Azione Saronno
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