Sei pomeriggi per incontrare Babbo Natale, consegnare la letterina e fare merenda insieme. Il Natale al Sacro Monte di Varese comincia domenica 22 novembre, con un calendario di iniziative che coinvolge il Colonne 1921 e il Caffè del Borducan

Babbo Natale arriva al Sacro Monte di Varese e quest’anno aspetterà i bambini al Colonne 1921. Il primo appuntamento è per domenica 22 novembre, quando prenderà il via il calendario delle merende natalizie organizzate insieme al Caffè del Borducan.

Saranno sei i pomeriggi dedicati alle famiglie, durante i quali i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli la letterina e raccontargli che cosa vorrebbero trovare sotto l’albero. Per i genitori, l’occasione di trascorrere qualche ora al Sacro Monte, magari approfittandone per una passeggiata nel borgo e una merenda tutti insieme.

Sei appuntamenti con Babbo Natale

Gli incontri si terranno al Colonne 1921, a pochi passi dalla fermata della funicolare, sempre dalle 15 alle 17.30.

Si comincia domenica 22 novembre e si prosegue domenica 29 novembre, domenica 6 dicembre, martedì 8 dicembre, domenica 13 dicembre e domenica 20 dicembre.

Ad accompagnare i pomeriggi ci sarà una proposta di merende natalizie con i panettoni del Borducan serviti con crema al mascarpone, torte fatte in casa, biscotti e bevande calde. Tra queste anche la Cioccolata di Mamma Natale e il Gingerbread Latte.

Un’occasione per portare i bambini a incontrare Babbo Natale senza allontanarsi da Varese e per riscoprire il Sacro Monte in uno dei periodi più frequentati dell’anno.

Il Natale tra il Borducan e il Colonne

Le merende con Babbo Natale sono soltanto una parte del programma natalizio organizzato dalle due attività del Sacro Monte.

Quest’anno le iniziative coinvolgono infatti sia lo storico Caffè del Borducan, con le sue sale e il camino, sia il Colonne 1921, che mette a disposizione i propri spazi panoramici per incontri ed eventi.

Oltre agli appuntamenti per i bambini, i due locali propongono pranzi e cene per famiglie, gruppi di amici e aziende che desiderano organizzare un momento per scambiarsi gli auguri. Il Colonne dispone anche di un salone che può ospitare eventi fino a 100 persone.

Per chi sale al Sacro Monte durante il fine settimana, resta naturalmente la possibilità di fermarsi per una merenda, una fetta di torta o una cioccolata calda.

Panettoni, liquori e confezioni regalo

Con l’avvicinarsi del Natale tornano anche le proposte del Borducan da portare a casa o regalare.

Il catalogo natalizio comprende i tradizionali liquori, i panettoni e diverse confezioni pensate per chi cerca un regalo legato ai sapori del territorio. Ci sono proposte per amici e familiari, ma anche soluzioni dedicate alle aziende che vogliono fare un pensiero a dipendenti e collaboratori.

Tra le possibilità ci sono anche i buoni regalo, per offrire un pranzo, una cena o un’esperienza nei locali del Sacro Monte.

Gli appuntamenti proseguono fino a Capodanno

Il programma delle feste continuerà anche dopo Natale, con due proposte per la sera del 31 dicembre.

Al Borducan tornerà il Capodanno a lume di candela, mentre il Colonne 1921 organizzerà una serata con musica, cabaret e tavoli conviviali.

Intanto, il primo appuntamento da segnare in agenda è quello di domenica 22 novembre, quando Babbo Natale arriverà al Colonne per inaugurare le merende natalizie. I bambini avranno sei occasioni per incontrarlo prima di Natale e consegnargli personalmente la loro letterina.

Informazioni

Il calendario completo delle iniziative e tutte le proposte per le feste sono disponibili qui.

Colonne 1921

Via Fincarà 37, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220404

@: info@albergocolonne.it

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Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

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