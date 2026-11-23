Corsi gratuiti di formazione per assistenti familiari, percorsi per favorire la regolarizzazione dei contratti di lavoro e un sostegno concreto alle famiglie che hanno bisogno di assistenza per i propri anziani. Sono le opportunità offerte dalla Rete Badanti Alto Verbano, il progetto portato avanti dallo Sportello di Ascolto, Accoglienza ed Orientamento del Luinese per migliorare la qualità dell’assistenza domiciliare e valorizzare le competenze di chi si prende cura delle persone più fragili.

L’iniziativa nasce dalla crescente necessità di garantire un’assistenza adeguata alle persone anziane e non autosufficienti. In Lombardia, secondo i dati riportati dai promotori, vivono oltre 2,3 milioni di persone con più di 65 anni, di cui oltre 560mila non autosufficienti. Una situazione destinata a diventare sempre più complessa nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

Sempre più spesso le famiglie ricorrono alla figura dell’assistente familiare privata, comunemente chiamata badante, alla quale viene affidato un compito delicato che richiede competenze pratiche e relazionali. Non sempre, però, chi svolge questa professione dispone di una preparazione specifica e di un regolare contratto di lavoro, con possibili conseguenze sia per le lavoratrici sia per le famiglie, anche sotto il profilo economico e legale.

Per affrontare queste criticità, la Rete Badanti Alto Verbano punta a raccogliere i nominativi delle assistenti familiari e degli operatori di cura presenti sul territorio, valutarne le competenze e promuovere percorsi di formazione professionale. L’intento è quello di creare una rete di persone qualificate, in grado di offrire alle famiglie un servizio di assistenza adeguato alle diverse necessità.

Tra gli aspetti centrali del progetto c’è la formazione gratuita. Lo Sportello ha già avviato contatti con centri accreditati dalla Regione Lombardia per organizzare a Germignaga, nei primi mesi del 2027, un corso base per assistenti familiari. Il percorso formativo, della durata complessiva di 40 ore distribuite nell’arco di circa tre o quattro settimane, consentirà ai partecipanti di ottenere un attestato di competenza riconosciuto dalla Regione Lombardia, utile a certificare le capacità necessarie per assistere anziani non autosufficienti e persone fragili.

L’iniziativa si rivolge sia a chi desidera intraprendere la professione di badante, sia a chi già lavora nell’assistenza familiare ma non ha ancora frequentato corsi di formazione o non dispone di un contratto regolare.

Per entrare nella rete è sufficiente contattare lo Sportello di Ascolto, Accoglienza ed Orientamento del Luinese, che ha sede in via Matteotti 11 a Germignaga. Verrà fissato un appuntamento durante il quale sarà compilata la scheda di iscrizione e saranno valutate le competenze possedute e le eventuali necessità formative.

Un altro elemento importante riguarda la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Lo Sportello opera infatti in collaborazione con il Patronato ACLI di Luino e con altri enti del territorio per favorire l’incontro tra domanda e offerta e accompagnare famiglie e assistenti familiari nella definizione di contratti regolari.

La regolarizzazione rappresenta una tutela per entrambe le parti: garantisce maggiori diritti e sicurezza alle lavoratrici, riduce i rischi economici e legali per le famiglie e consente, nei casi previsti dalla normativa, di accedere a benefici fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

Il progetto guarda quindi non soltanto alle esigenze delle persone anziane, ma anche alla valorizzazione di chi quotidianamente si prende cura di loro. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un modello di welfare territoriale più inclusivo, capace di mettere in relazione famiglie, assistenti familiari e servizi, migliorando la qualità dell’assistenza e le condizioni di lavoro.

Per informazioni, iscrizioni alla Rete Badanti Alto Verbano e appuntamenti è possibile contattare lo Sportello di Ascolto, Accoglienza ed Orientamento del Luinese, in via Matteotti 11 a Germignaga, al numero 338 6213243.