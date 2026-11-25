Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Ammonta a 11.000 euro il contributo destinato da Regione Lombardia al MIV – Multisala Impero di Varese nell’ambito della linea F del bando “Futura – Lo spettacolo in Lombardia”. L’assegnazione rientra in un pacchetto complessivo da 450.000 euro che finanzia 33 progetti in dieci province lombarde, con contributi individuali compresi tra 5.637 e 18.000 euro.

Gli obiettivi della misura

Il bando sostiene le attività di programmazione e promozione cinematografica con l’intento di diversificare l’offerta delle sale, valorizzare il cinema di qualità e favorire la partecipazione di giovani e famiglie, consolidando il ruolo degli spazi cinematografici come presidi culturali e di aggregazione per le comunità locali.

«Con queste risorse sosteniamo la programmazione cinematografica in 33 sale diffuse sul territorio regionale. Vogliamo dare spazio anche ai film che faticano a entrare in cartellone e offrire al pubblico più occasioni per andare al cinema vicino a casa», ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. «Abbiamo voluto sostenere concretamente luoghi che in ogni parte della Lombardia rappresentano presidi di cultura, socialità e aggregazione, spesso insostituibili nelle periferie e nei paesi. Il lavoro con le scuole e le associazioni permette di avvicinare alle sale ragazzi e famiglie che oggi le frequentano poco».

La ripartizione dei fondi nelle altre province lombarde

Oltre allo stanziamento per il capoluogo varesino, i fondi regionali sono stati così suddivisi sul territorio lombardo:

Città Metropolitana di Milano (173.163 euro per 12 progetti): 18.000 euro ciascuno ad Anteo Palazzo del Cinema, Cinema Beltrade e Cinema Teatro Martinitt a Milano, oltre ad Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano e Auditorium Comunale di Rho; 17.380 euro al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni; 16.428 euro alla Sala Argentia di Gorgonzola; 13.107 euro al Cinema Teatro Nuovo di Magenta; 11.000 euro ciascuno al Cinema Palestrina di Milano e alla Multisala Troisi di San Donato Milanese; 7.124 euro ciascuno al Cinema Mexico e alla Multisala Colosseo di Milano.

Monza e Brianza (77.000 euro per 5 progetti): 18.000 euro a Capitol Anteo SpazioCinema (Monza) ed Excelsior Cinema & Teatro (Cesano Maderno), 16.000 euro al Cinema Teatro San Giuseppe (Brugherio), 14.000 euro al Bloomcinema (Mezzago) e 11.000 euro al Cineteatro Nuovo (Arcore).

Bergamo (51.462 euro per 5 progetti): 14.000 euro al Treviglio Anteo SpazioCinema; nel capoluogo 11.000 euro al Capitol Multisala, 10.825 euro a Cult! Diffusione culturale, 10.000 euro al Cinema Conca Verde e 5.637 euro al Cineteatro Lottagono.

Mantova (50.000 euro per 3 progetti): 18.000 euro ciascuno a “Il cinema del carbone” e Multisala Ariston, 14.000 euro alla Multisala Cinecity.

Lodi (21.124 euro per 2 progetti): 14.000 euro al Cineteatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo e 7.124 euro al Cinema Moderno di Lodi.

Pavia (14.248 euro per 2 progetti): risorse divise in parti uguali tra Movie Planet Parona e Movie Planet San Martino Siccomario.

Altre province: 18.000 euro ciascuno al Nuovo Eden di Brescia e al Cinema Teatro Nuovo Aquilone di Lecco; 16.000 euro al Cinema Astra di Como.

Gli esiti completi del bando sono consultabili sulla piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia.