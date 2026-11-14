Bardello si prepara al Natale: mercatini, dolci, lavoretti dei bambini e una grande festa con lotteria

A Bardello con Malgesso e Bregano si accende la magia del Natale con una serie di iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Il Comitato Genitori della Scuola Primaria di Bardello ha organizzato un calendario di appuntamenti che accompagnerà la comunità verso le festività, tra mercatini, dolci fatti in casa, lavoretti realizzati dai bambini e momenti di condivisione.

Il primo appuntamento è in programma domenica 22 novembre, dalle 11 alle 18, in via IV Novembre a Bardello, in occasione dei mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano e dal gruppo Alpini.

Per l’occasione il Comitato Genitori proporrà la vendita di alcuni lavoretti realizzati dai bambini, insieme a oggetti e decorazioni natalizie donati da genitori e amici del comitato. Non mancherà l’immancabile pesca dedicata ai più piccoli, con tante sorprese.

Martedì 8 dicembre sarà invece una giornata particolarmente ricca di iniziative. Dalle 10.15 alle 12.15, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Bardello, si terrà una vendita di torte e altre prelibatezze preparate dalle famiglie.

Il comitato ricorda a chi desidera contribuire che i prodotti dovranno essere consegnati tra le 9.30 e le 10.15, ben confezionati e accompagnati da una lista degli ingredienti chiaramente visibile.

Sempre l’8 dicembre, dalle 14 alle 17.30, i locali della scuola ospiteranno un mercatino natalizio con i lavoretti preparati dai bambini, un’altra occasione per valorizzare la loro creatività e condividere lo spirito delle feste.

Il calendario si concluderà venerdì 18 dicembre con la festa di Natale in programma all’Auditorium della Scuola Secondaria G. Carducci di Gavirate. Durante l’evento si svolgerà anche l’estrazione dei premi della lotteria.

Le iniziative rappresentano un’occasione per rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di genitori e volontari.

Il Consiglio Direttivo e tutti i soci del Comitato Genitori ringraziano fin da ora quanti contribuiranno alla preparazione di dolci, oggetti natalizi e all’organizzazione delle diverse attività, rendendo possibile un Natale all’insegna della partecipazione e della condivisione.