Basket sordi, il GS ENS Varese conquista il bronzo europeo

Il GS ENS Varese sale sul podio europeo. La squadra di pallacanestro per atleti sordi ha conquistato la medaglia di bronzo alla DIBF Eurocup 2026, disputata a Lodz, in Polonia. Si tratta del miglior risultato internazionale nella storia della società, arrivato alla sesta partecipazione alla competizione continentale.

I biancorossi, campioni d’Italia per il terzo anno consecutivo, hanno affrontato un torneo impegnativo, iniziato con una vittoria al supplementare contro i greci di Creta, finalisti nell’ultima edizione. Dopo la sconfitta per 73-63 contro i padroni di casa del Lodz, Varese ha conquistato l’accesso alla fase a eliminazione diretta grazie al successo per 71-56 sul MIG Gliwice.

Nei quarti di finale è arrivata una delle prestazioni migliori del torneo: il GS ENS ha superato nettamente gli SWIT Wrocław per 86-61, raggiungendo per la prima volta nella propria storia la semifinale europea. Qui la squadra varesina si è arresa per 92-70 agli ucraini dell’Invasport Dnipro, poi vincitori della manifestazione per la quarta volta consecutiva.

La reazione è arrivata nella finale per il terzo posto, ancora contro il Lodz. Questa volta i biancorossi non hanno lasciato spazio agli avversari, imponendosi per 73-56 e conquistando così il bronzo. A completare la soddisfazione della trasferta polacca anche il riconoscimento individuale per Sascha Silombela, inserito nel quintetto ideale della manifestazione come miglior ala.

«È un risultato storico per noi – ha commentato il presidente Cristian Gnodi –. Alla sesta partecipazione siamo finalmente riusciti a conquistare il bronzo europeo. Sono orgoglioso di questa squadra: ho visto ragazzi uniti, determinati e pronti a sacrificarsi per raggiungere un obiettivo comune». Gnodi ha inoltre ringraziato i tre allenatori Galbiati, Tassi e Zizzi per il lavoro svolto.

Il risultato premia anche il percorso di crescita avviato dalla società dopo la pandemia, con un investimento particolare sui giovani e sulla loro formazione sportiva. Per alcuni giocatori, intanto, gli impegni internazionali non sono finiti: sono già in programma i raduni della Nazionale italiana di basket sordi in vista dei Mondiali del 2027, che si svolgeranno proprio in Italia.

La squadra che ha conquistato il bronzo è composta da Andrea Piras, Josiphiah Hien, Luca Pirovano, Mario Zavala Vinuesa, Miguel Gallego Carot, Sascha Silombela, Tommaso Papa, Alessio Avellino, Luca Venturi, Mattia Camarda, Nicolas Sellari e Daniele Sattamino. In panchina Dario Galbiati, Michele Tassi e Francesco Zizzi.