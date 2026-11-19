Varese passa il turno e vola alle Final Four di Coppa Italia, anche se per onore di cronaca questa volta avrebbe meritato Alleghe, capace di dominare il ghiaccio per almeno due tempi e mezzo. Civette che hanno preparato la partita perfetta, facendo sfogare i Mastini nella prima frazione, per poi giocare un ottimo hockey, finalizzato dai propri fortissimi stranieri: quattro gol di Denoble e due di Cruseman, senza dimenticare però la doppietta dell’inossidabile Diego Iori.

I gialloneri hanno dato, come sempre, tutto quello che avevano, con la grinta e il cuore a cui hanno abituato il proprio pubblico, che fino all’ultimo ha continuato ad incitare i propri giocatori. Ancora una super prova di Piroso – doppietta per lui – e del solito Bastille capace di chiudere la partita segnando un golden gol di “rapina” nella partita del rientro.

Ancora non al meglio Musa (non aveva mai giocato una partita ufficiale) che oltre alla forma non ancora perfetta, deve entrare nei meccanismi di gioco di un Varese che in effetti conosce ancora poco. Da rivedere il power play, soprattutto in vista dei prossimi impegni, nettamente calato rispetto ad un mese fa.

Ricordiamo, però, il motivo (dovuto a un regolamento controverso a prescindere) per cui saranno i Mastini a giocarsi la fase finale di Coppa: con un successo per parte (4-5 Mastini ad Alleghe, 4-8 Civette a Varese) la formula prevedeva un overtime. E nel supplementare il “golden gol” di Bastille ha deciso il verdetto a favore della squadra di Rich.

LA PARTITA

I – Partenza a razzo di Varese: De Toni va subito in solitaria, ma De Nardin devia in angolo. Civette che rispondono subito con Denoble, ma Matonti è bravo a pinzare il disco a mezz’aria. Gialloneri che ripartono: Bastille prova a fare tutto da solo, ma il portiere veneto salva col bastone. Si gioca a viso aperto, con azioni fluide ma poco incisive in fase di finalizzazione. A 6:15 De Nardin sbaglia il controllo del disco, che carambola sul bastone di Cruseman: Matonti para, ma il disco rimbalza sotto al gambale carambolando lentamente in porta. 0-1.

Varese reagisce subito con Franchini che entra nel terzo magnificamente, portandosi a spasso mezza difesa, per poi offrire un assist perfetto a Mazzacane, che a tu per tu fredda De Nardin. 1-1

I padroni di casa insistono con Terzago e con le solite cavalcate di Bastille, ma la mira del numero 18 non è perfetta. A 12:53 Diego Iori carica Matonti dietro la gabbia, De Nardin veste i panni del giustiziere e lo prende a pugni: è il primo power play della partita. Alleghe lo gioca bene, ma la migliore occasione è di Borghi che però al momento del tiro spezza il bastone. Poco dopo De Nardin si fa punire ancora, stavolta per un fallo del tutto inutile, e in superiorità i veneti colpiscono di nuovo con Cruseman: 1-2 e finale di tempo di marca Alleghe.

II – Varese riparte forte e conquista un power play per il fallo di Levis su Franchini, ma la superiorità è giocata molto al di sotto degli standard dei Mastini. A parità ristabilita arriva il gol assurdo di Bastille, che praticamente dalla linea di porta infila il disco sotto la traversa. 2-2.

Altra superiorità giallonera, conquistata da De Toni, che però si spegne tra pochi tiri e fraseggi senza sbocco. Alleghe riprende possesso del ghiaccio e a 29:46 Denoble, con la punta del bastone, finalizza un ottimo assist dell’ispirato Cruseman e segna il 2-3.

Si riprende a giocare: Anselmino che lancia Bastille, che a tu per tu inventa un numero da circo, ma il portiere delle Civette compie una parata così bella da strappare i complimenti all’attaccante giallonero. Alleghe torna a spingere molto, due tiri che Filippo Matonti devia, per poi cadere sul terzo tiro di Denoble che cala il poker. 2-4. La partita qui sfugge alle mani dei gialloneri. Pressione sempre alta, Anselmino costretto al fallo e Varese, in inferiorità numerica e di ossigeno, cade per mano di Diego Iori che recupera un disco dietro la gabbia e segna il 2-5.

A 4′ dalla sirena Stefano Iori viene espulso per una bastonata su Musa, con Varese che sul finire di penalità pesca il jolly con Piroso (3-5). Ma è ancora Alleghe a chiudere in avanti, con Denoble che devia un tiro dalla distanza per la sua tripletta. 3-6. A pochi secondi dalla fine Levi interviene duro su Girardi, prendendosi 2′ più altri 2 per proteste.

III – Si riprende così con Varese che ha quasi 4′ di power play, ma la manovra in superiorità non sembra funzionare: azioni frammentate nelle quali manca quel centimetro in più di pattinaggio per finalizzare. Un solo tiro e mezzo è in effetti davvero poco. Alleghe allenta quindi la pressione aspettando i Mastini sulla blu, e poi ancora veneti in avanti, con l’inossidabile Diego Iori, che sguscia in mezzo a due gialloneri e serve di rovescio per Denoble che perfora per l’ennesima volta la gabbia giallonera. 3-7.

Varese davvero stanco, che fatica a rendere pericolose le proprie azioni: Mastini che paiono rallentare per risparmiare energie da mettere sul ghiaccio nell’overtime, visto il risultato. Ne approfitta Alleghe, che in superiorità numerica per fallo di Marco Matonti arrotonda lo score con Diego Iori, 3-8. Prima della sirena del 60′ però c’è Piroso, bravo a mettere nel sacco dopo la sua discesa solitaria; il suo 4-8 chiude i conti e rimanda il verdetto-qualificazione al supplementare.

OT – Si torna sul ghiaccio a 3 contro 3. Parte subito forte Alleghe, con una doppia occasione che Filippo Matonti riesce a neutralizzare. Pochi istanti dopo Alessio ha sul bastone il disco della vittoria per le Civette, ma viene sbilanciato sulla linea di porta con Varese che si salva. Ancora veneti pericolosissimi, con Terzago che deve commettere fallo per evitare la marcatura avversaria. Alleghe in superiorità numerica, si gioca in 4 contro 3.

Assalto degli ospiti che mettono a ferro e fuoco il terzo giallonero, ma con la punta del bastone Bastille guadagna un disco. Il puck arriva dalle parti dell’estremo difensore veneto, che ribatte con il bastone proprio sul corpo dello stesso Bastille in pressione, che segna così a porta vuota. Varese passa ai quarti di Coppa Italia con la buona sorte dalla sua parte.

HCMV MASTINI VARESE – HOCKEY ALLEGHE 5-8 OT

(1-2; 2-4; 1-2; 1-0)

MARCATORI: 6.15 Cruseman (A – F. Soppelsa), 8.02 Mazzacane (V – Franchini), 17.48 Cruseman (A – Angoletta); 25.25 Bastille (V – Franchini, Musa), 29.46 Denoble (A – N. Soppelsa, Cruseman), 31.49 Denoble (A), 32.52 D. Iori (A – Denoble, Aleksandrov), 37.39 Piroso (V – De Toni), 39.09 Denoble (A – Dimai); 46.31 Denoble (A – D. Iori), 55.29 Piroso (V – Schina); 63.57 Bastille (V).

VARESE: F. Matonti (Mordenti); Schina, E. De Nardin, Maekinen, M. Matonti, Anselmino, Taufer; Piroso, Borghi, De Toni, Terzago, Musa, Bastille, Girardi, Mazzacane, Franchini, Lenta, Crivellari. All. Rich.

ALLEGHE: M. De Nardin (Lancedelli); Aleksandrov, N. Soppelsa, Da Tos, Angoletta, Dimai, Levis; Cruseman, Denoble, F. Soppelsa, De Luca, Lacedelli, D. Iori, Alessio, De Val, S. Iori, Manfroi. All. Adamsson.

ARBITRI: Cusin e Pignatti (Biaggi e Brenna)

NOTE. Penalità: V 14′, A 14′. Superiorità: V 1-6, A 3-6. Spettatori: 850.