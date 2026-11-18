Baz porta “Outsider” al Teatro Sociale di Busto Arsizio: comicità, musica e ironia sulle contraddizioni della società
L’11 dicembre Marco Bazzoni, in arte Baz, arriva a Busto Arsizio con uno spettacolo che mescola stand-up comedy, cabaret e improvvisazione
Mercoledì 11 dicembre il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita Marco Bazzoni, in arte Baz, con il suo acclamato “Outsider”, spettacolo che unisce stand-up comedy, cabaret e musica affrontando con ironia temi come ignoranza, razzismo, social network e convenzioni sociali.
Con la sua inconfondibile energia, la straordinaria capacità di improvvisazione e un ritmo serrato che unisce monologhi brillanti, musica e gag visive, Baz porta in scena uno show che è al tempo stesso un momento di puro svago e un’occasione per riflettere con leggerezza sulla nostra società.
In Outsider, l’artista gioca proprio sul concetto di sentirsi “fuori posto” o estranei alle logiche frenetiche e omologate del mondo contemporaneo. Attraverso lo sguardo dissacrante dei suoi personaggi più celebri e di nuovi inediti quadri comici, Baz guida il pubblico in un viaggio esilarante dove la diversità diventa un punto di forza e l’ironia l’arma migliore per affrontare le contraddizioni di tutti i giorni.
Classe 1979, sassarese di nascita e milanese d’adozione, Marco “Baz” Bazzoni è un talento eclettico che fonde stand-up comedy, musica e improvvisazione. Dopo gli studi a Los Angeles e il grande successo a Colorado – dove ha spopolato con le parodie dell’androide tecnologico e del cantante Gianni Cyano – si è affermato anche come voce di punta di Radio 105. Il suo stile attuale segna un’evoluzione matura, orientata verso una comicità più personale e riflessiva.
Informazioni utili:
Titolo dello spettacolo: Outsider
Artista: Baz (Marco Bazzoni)
Data: 11 dicembre 2026
Teatro Sociale – via Dante Alighieri, 20 Busto Arsizio
Per informazioni e prenotazioni: biglietti@teatrosociale.it
www.teatrosociale.it
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