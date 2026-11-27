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«C’è qualcosa di bello e di profondamente umano nel ritrovarsi in una piazza, grandi e piccoli, ad aspettare che si accendano le luci dell’albero di Natale. È un momento semplice, che si ripete di generazione in generazione, ma che conserva intatta la sua capacità di suscitare emozioni, di avvicinare le persone e di farci sentire parte di una comunità. Siamo fieri delle nostre radici cristiane, dalle quali ha tratto ispirazione quel movimento del cattolicesimo sociale che ha dato vita anche alla nostra banca. E siamo felici di contribuire a mantenere vive le tradizioni del Natale, illuminando le piazze dei nostri paesi e delle nostre città e, idealmente, scaldando il cuore delle persone».

Con queste parole Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, spiega il significato del sostegno che la banca, appartenente al Gruppo Bcc Iccrea, ha scelto di rinnovare alla tradizione degli alberi di Natale nelle piazze del territorio.

Dopo Busto Arsizio, dove l’albero è stato acceso la scorsa settimana, il prossimo appuntamento è ad Arluno, dove sabato 28 novembre, a partire dalle 16.30, in piazza dell’Orologio si attenderà il calare del buio per accendere le luci dell’albero realizzato con il sostegno della Bcc. A condividere il momento di festa con la cittadinanza sarà presente Giorgia Di Fronzo, responsabile della filiale di Arluno. Domenica 29 novembre sarà la volta di Busto Garolfo, comune nel quale la banca è nata e ha la propria sede: alla cerimonia di accensione dell’albero, in programma alle 17.30 in piazza Lombardia, parteciperanno il presidente Roberto Scazzosi e altri esponenti del consiglio di amministrazione e della direzione della Bcc. A Corbetta, invece, l’appuntamento è per sabato 5 dicembre, alle 17 in piazza del Popolo.

«Le piazze sono i luoghi nei quali le nostre comunità si incontrano, si riconoscono e costruiscono relazioni. Vederle animarsi attorno all’albero di Natale, con le famiglie, i bambini, le associazioni e i commercianti, significa ritrovare il piacere di vivere insieme i luoghi che abitiamo -prosegue Scazzosi-. Crediamo che anche sostenere questi momenti faccia parte della responsabilità di una banca che ha scelto di essere, prima di tutto, una banca di comunità».

Una scelta che trova le proprie ragioni nella storia stessa della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Nata nel 1897, la banca è figlia di quella stagione del cattolicesimo sociale che, sulla spinta dell’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII del 1891, vide la nascita e la diffusione delle casse rurali cattoliche. Un movimento che seppe tradurre i principi della solidarietà, della mutualità e della centralità della persona in strumenti concreti di emancipazione economica e sociale, dando alle comunità la possibilità di costruire il proprio futuro attraverso la cooperazione.

«Custodire le nostre radici significa continuare a trarne ispirazione per il presente. Il Natale ci richiama ai valori della solidarietà, della fraternità e dell’attenzione verso gli altri, che appartengono alla nostra storia e che ogni giorno cerchiamo di tradurre in fatti -aggiunge Scazzosi-. Sono valori che ci invitano ad aprirci agli altri, a rafforzare i legami e a prenderci cura delle comunità nelle quali viviamo».

L’albero di Natale accompagnerà anche i tanti appuntamenti che la Bcc organizza, sostiene e sponsorizza durante il periodo delle festività: occasioni di incontro, concerti, momenti di festa e iniziative di solidarietà che coinvolgeranno le comunità dell’Altomilanese, del Varesotto e dell’area Malpensa.

Proprio all’albero di Natale è dedicata anche la copertina del nuovo numero de «La Voce», il periodico della Bcc in distribuzione in questi giorni. L’immagine di una bambina che appende ai rami dell’albero una decorazione dorata con il simbolo della banca accompagna il messaggio «Anche nel 2027 vicini a voi».

Non soltanto un augurio, ma un impegno che la Bcc rinnova alla vigilia di un anno particolarmente significativo, quello nel quale celebrerà i suoi 130 anni di storia. Una storia di persone, di relazioni e di comunità che continuano a riconoscersi nel valore della cooperazione.