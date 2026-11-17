Becoming Education lancia Bright Futures Scholarship: a disposizione sei borse di studio per la scuola media
Tre borse a copertura totale e tre al 50% della retta per l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è rivolta agli studenti che inizieranno la prima media nell'anno scolastico 2027/2028. Candidature aperte fino al 15 gennaio 2027
Ampliare le opportunità di accesso a un’educazione di qualità, valorizzando l’impegno, la curiosità e le aspirazioni delle nuove generazioni. Con questo obiettivo, Becoming Education, gruppo educativo che riunisce una rete di scuole 0-13 anni con un progetto pedagogico condiviso, lancia Bright Futures Scholarship, un programma di borse di studio destinato agli studenti che inizieranno il primo anno della scuola secondaria di primo grado a settembre 2027.
Le borse saranno assegnate a livello di Gruppo, senza quote prestabilite per le singole scuole.
Come partecipare
Le candidature sono aperte fino al 15 gennaio 2027 e sono rivolte agli studenti che inizieranno la prima media nell’anno scolastico 2027/2028, sia provenienti dalle scuole Becoming Education sia da altri istituti, con un ISEE familiare non superiore a 50.000 euro. Per partecipare, le famiglie dovranno contattare la segreteria della scuola di interesse e seguire le indicazioni per l’invio della pagella degli ultimi due anni scolastici conclusi, dell’attestazione ISEE valida e di un video di un minuto in cui lo studente racconta le proprie motivazioni. La comunicazione dei finalisti è prevista indicativamente per il 27 gennaio 2027, mentre data e sede dello Scholarship Day saranno annunciate successivamente. Le borse coprono esclusivamente la retta scolastica. Le modalità complete di partecipazione saranno indicate nel regolamento ufficiale del programma.
Per presentare la propria candidatura, le famiglie possono rivolgersi direttamente alle segreterie delle scuole aderenti:
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