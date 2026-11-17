Ampliare le opportunità di accesso a un’educazione di qualità, valorizzando l’impegno, la curiosità e le aspirazioni delle nuove generazioni. Con questo obiettivo, Becoming Education, gruppo educativo che riunisce una rete di scuole 0-13 anni con un progetto pedagogico condiviso, lancia Bright Futures Scholarship, un programma di borse di studio destinato agli studenti che inizieranno il primo anno della scuola secondaria di primo grado a settembre 2027.

sei borse di studio, di cui tre a copertura integrale (100%) e tre a copertura parziale (50%) della retta scolastica, valide per l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado, secondo le condizioni previste dal regolamento . Il programma coinvolge quattro istituti della rete Becoming Education: Olona International School (Fagnano Olona), MB School (Milano), Piccola England (Varese) e YIES – Your Italian English School (Vedano al Lambro). L’iniziativa prevede l’assegnazione di, di cui, valide per l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado, secondo le condizioni previste dal. Il programma coinvolge quattro istituti della rete Becoming Education:(Fagnano Olona),(Milano),(Varese)(Vedano al Lambro).

Le borse saranno assegnate a livello di Gruppo, senza quote prestabilite per le singole scuole.

L’iniziativa si inserisce nella visione pedagogica di Becoming Education, che integra bilinguismo italiano-inglese, apprendimento attivo ed esperienziale e sviluppo delle competenze personali e relazionali, con l’obiettivo di accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita che ne valorizzi interessi e potenzialità.

La selezione valorizzerà il percorso scolastico, la motivazione e le idee dei candidati. Dopo una prima selezione, i finalisti parteciperanno a uno Scholarship Day, durante il quale presenteranno, in italiano e in inglese, un progetto personale sul tema «Chi sono, quali sono le mie passioni e cosa vorrei realizzare nel mio futuro?». La valutazione valorizzerà soprattutto passione, entusiasmo, creatività, pensiero critico e capacità di esprimere le proprie idee.

Come partecipare

Le candidature sono aperte fino al 15 gennaio 2027 e sono rivolte agli studenti che inizieranno la prima media nell’anno scolastico 2027/2028, sia provenienti dalle scuole Becoming Education sia da altri istituti, con un ISEE familiare non superiore a 50.000 euro. Per partecipare, le famiglie dovranno contattare la segreteria della scuola di interesse e seguire le indicazioni per l’invio della pagella degli ultimi due anni scolastici conclusi, dell’attestazione ISEE valida e di un video di un minuto in cui lo studente racconta le proprie motivazioni. La comunicazione dei finalisti è prevista indicativamente per il 27 gennaio 2027, mentre data e sede dello Scholarship Day saranno annunciate successivamente. Le borse coprono esclusivamente la retta scolastica. Le modalità complete di partecipazione saranno indicate nel regolamento ufficiale del programma.

Per presentare la propria candidatura, le famiglie possono rivolgersi direttamente alle segreterie delle scuole aderenti: