Volumi produttivi inferiori alle previsioni, incertezza sulle prospettive di crescita e impegni dell’accordo ancora da rispettare. È quanto emerge dall’incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra Beko e i sindacati.

STATO DI AGITAZIONE

Fim, Fiom, Uilm e Uglm nazionali hanno dichiarato lo stato di agitazione, indicendo lo sciopero delle flessibilità e annunciando uno sciopero con manifestazione in occasione del prossimo incontro, previsto a gennaio. L’azienda ha ribadito le criticità di contesto già evidenziate il mese scorso. Il 2026 si chiuderà complessivamente con 2.214.000 pezzi prodotti, rispetto ai 2.490.000 previsti. Per il 2027 la previsione più favorevole è di 2.537.000 pezzi, che scenderebbero a 2.370.000 qualora non si concretizzassero i progetti relativi a microonde e piani cottura.

CASSINETTA, MELANO E COMUNANZA

A Cassinetta di Biandronno in provincia di Varese la produzione di forni si fermerà a 257.000 unità, contro le 340.000 previste, mentre per il 2027 l’azienda stima 390.000 pezzi, con un ulteriore incremento nel 2028 legato al nuovo prodotto Genesis. Per i microonde si passerà dai 290.000 pezzi del 2026 ai 297.000 del 2027, cui potrebbero aggiungersene altri 100.000 grazie a una partnership strategica in corso di finalizzazione. In calo, invece, le prospettive per i frigoriferi: dai 402.000 pezzi di quest’anno ai 370.000 del prossimo. A Melano la produzione di piani cottura resterà sotto le attese, mentre per il 2027 sono previste 995.000 unità, con la possibilità di superare il milione grazie ai progetti in cantiere. A Comunanza, invece, il 2026 si chiuderà con 330.000 lavatrici rispetto alle 418.000 previste, con un ulteriore calo a 300.000 nel 2027.

SINDACATI SCETTICI SULLE PREVISIONI

Alla luce delle esperienze maturate, i sindacati esprimono scetticismo sulle previsioni di crescita e chiedono al Governo un confronto diretto con la proprietà, che il Mimit si è impegnato a tenere a gennaio. Le organizzazioni sollecitano la presenza al tavolo di interlocutori in grado di impegnare Beko a rispettare le parti dell’accordo ancora inattuate nel 2027 o, se necessario, nel 2028. Chiesto inoltre un confronto trimestrale per monitorare volumi, investimenti e lanci di nuovi prodotti. Resta aperta la partita di Siena, dove non risultano manifestazioni di interesse giudicate idonee. Il Ministero ha ribadito l’interessamento di Leonardo e di altre imprese, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.