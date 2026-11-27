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La visita dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a Somma Lombardo e le rassicurazioni arrivate sul futuro dei servizi sanitari cittadini non hanno chiuso affatto il dibattito attorno all’ospedale Bellini. Nel corso dell’incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico alla Fondazione Casolo ieri sera, giovedì 26 novembre, esponenti del centrosinistra sommese e lombardo hanno ribadito le proprie critiche alla trasformazione del Punto di Primo Intervento. L’opinione dem è quella nota ormai da tempo, e su cui continua la diversità di vedute con Asst, ovvero che il nuovo ambulatorio della Casa di Comunità non garantisce le stesse prestazioni del servizio attivo fino allo scorso agosto.

Proprio questo è stato il tema principe della serata, già messo a fuoco dell’opposizione del consiglio comunale nel consiglio comunale aperto di ottobre. Poche ore prima, durante la sua visita a Somma Lombardo, Bertolaso aveva sostenuto che il cambiamento avesse riguardato sostanzialmente la denominazione del servizio (e la sede, ora in via Fuser ndr.) ma non le prestazioni. Una lettura respinta dall’ex sindaco Stefano Bellaria, che a inizio novembre aveva voluto raccontare la propria personale esperienza nel nuovo ambulatorio cittadino. «Una famosa pubblicità degli Anni 80 diceva: provare per credere. Verrebbe voglia di dire così all’assessore Bertolaso che oggi ha affermato che l’ambulatorio della Casa di Comunità ha le stesse prestazioni del Punto di Primo Intervento dell’ospedale Bellini che è stato chiuso. Purtroppo io l’ho provato davvero e non è così. Nell’ambulatorio non si fanno punti di sutura, ecografie e altre prestazioni: le persone sono costrette a rivolgersi all’ambulatorio, poi andare al Bellini o al pronto soccorso di Gallarate, magari intasandolo».

A essere messo in discussione è anche il criterio con cui la Regione valuta l’efficacia del nuovo servizio. Guido Bertolaso ha richiamato i numeri degli accessi, spiegando che prima del trasferimento si presentavano mediamente 18 pazienti al giorno e che oggi gli utenti sono 16 o 17. Per il segretario cittadino del Pd Xhuljano Banaj, però, il tema non può essere ridotto alle statistiche. «Ci viene detto che prima arrivavano 18 pazienti al giorno, oggi 16 o 17. Ma davvero possiamo misurare la qualità di un servizio sanitario guardando soltanto gli accessi? La domanda che dobbiamo porci è un’altra: i cittadini di Somma oggi hanno le stesse possibilità di essere curati, gli stessi servizi, gli stessi tempi di risposta o le stesse garanzie?».

Secondo Banaj, il punto non riguarda la presenza delle Case di Comunità, che il Partito Democratico considera uno strumento utile, ma le conseguenze della riorganizzazione. «Non è tanto dove vengono accolte le persone ma quale tipo di assistenza viene loro garantita. Non siamo contrari alle Case di Comunità, anzi, vogliamo che funzionino. Non possono però diventare l’alibi per ridurre i servizi di prossimità. A Bertolaso non chiediamo rassicurazioni ma dati concreti, trasparenti e verificabili».

Nel dibattito è emersa anche la questione dell’informazione ai cittadini sui servizi attualmente disponibili. «I cittadini non sono informati di cosa stia davvero offrendo la Casa di Comunità al nostro bacino di utenza», ha affermato Loredana Bonelli, componente del direttivo del Pd sommese. «Asst non ha svolto un ruolo di promozione, di informazione, di integrazione coi servizi. Il cittadino non nasce “imparato”, ha bisogno di conoscere quali sono le nuove attività e ha bisogno di serietà e di sapere che un punto di pronto intervento non può essere sostituito da un ambulatorio medico. Sono due cose differenti: serve essere trasparenti e rispettosi della nostra cittadinanza».

Uno sguardo più ampio sulle politiche sanitarie regionali è arrivato dal consigliere regionale Samuele Astuti. L’ex sindaco di Malnae ha collegato la vicenda del Bellini alle trasformazioni avvenute negli ultimi anni nel sistema sanitario lombardo. «Negli ultimi cinque anni l’ospedale di Somma Lombardo è stato oggetto di importanti tagli, ricordiamo per esempio quando è stata spostata l’oculistica. Quello che è successo negli ultimi mesi è incredibile, con il Punto di Primo Intervento che diventa un ambulatorio della Casa di Comunità».

«Ancora peggio è il fatto che sia stato privatizzato un ospedale di comunità – conclude Astuti -. Il “pubblico” prende e investe per gli ospedali di comunità che poi vengono fatti gestire al “privato”. Questo non deve accadere, e non deve neanche succedere che queste decisioni vengano prese sopra le teste dei cittadini e delle amministrazioni. Asst deve imparare a confrontarsi con i territori».