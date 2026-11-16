Benedetta Sacco nuovo Gip: oggi il giuramento in Tribunale a Varese
La magistrata, 37 anni, ha prestato giuramento nell’aula B al piano terra del palazzo di giustizia, davanti alla presidente del Tribunale Mariolina Panasiti, ai colleghi magistrati e ai rappresentanti dell’avvocatura
Nuovo ingresso nella magistratura varesina. La dottoressa Benedetta Sacco è il nuovo giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Varese. La magistrata, 37 anni, ha prestato giuramento oggi, lunedì 16 novembre, nel corso di una cerimonia che si è svolta nell’aula B del palazzo di giustizia, al piano terra.
A presiedere il momento ufficiale è stata la presidente del Tribunale di Varese, Mariolina Panasiti, alla presenza di altri magistrati e dei rappresentanti dell’avvocatura, che hanno partecipato al benvenuto istituzionale alla nuova collega.
Sacco ha compiuto il proprio percorso di studi a Pavia e assume ora un incarico particolarmente delicato nell’organizzazione giudiziaria. Il Gip è infatti il magistrato chiamato a intervenire nelle diverse fasi delle indagini preliminari, dalle richieste di misure cautelari agli altri provvedimenti sottoposti al vaglio del giudice, garantendo il controllo giurisdizionale sull’attività investigativa.
Con il giuramento si apre ufficialmente il suo percorso professionale al Tribunale di Varese.
Gip/Gup a Varese
Secondo l’organigramma ufficiale pubblicato sul sito del Tribunale di Varese (sezione Magistrati), nella Sezione GIP/GUP (Giudice per le indagini preliminari / Giudice dell’udienza preliminare) risultano attualmente in servizio 2 magistrati ordinari:
Dott.ssa Rossana Basile (Giudice GIP/GUP)
Dott. Marcello Maria Buffa (Giudice GIP/GUP)
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