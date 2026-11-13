Benedetto Di Rienzo: “La scuola non insegna un mestiere per vivere, ma il mestiere di vivere”

C’è chi lo chiama semplicemente “il preside della provincia di Varese”. Benedetto Di Rienzo ha diretto dal 1979 al 2010 l’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio, portandolo a una fama nazionale e internazionale, grazie a intuizioni che, per l’epoca, sembravano impossibili: dall’alternanza scuola-lavoro, anticipata di decenni, ai primi viaggi internazionali degli studenti, fino alla fondazione dell’ITS Incom, percorso di alta formazione alternativo all’università.

Sedici anni dopo aver lasciato la scuola, continua a essere un punto di riferimento per tutto il mondo della formazione. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare il suo territorio, l’idea di successo e gli aneddoti che meglio ricostruiscono la sua storia.

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Ci racconti il suo rapporto con il territorio

«Non sono varesino di nascita: sono arrivato qui nel 1969 e non me ne sono più andato. Ricordo benissimo la data del mio arrivo. Era il 16 ottobre ed ero alloggiato in un albergo vicino alla stazione. Il giorno dopo ricevetti la nomina e scelsi, come sede, quella più vicina a Milano, per poter tornare facilmente al mio paese, dove intendevo continuare a fare politica. Ma da lì non mi hanno più richiamato.

Quali sono i suoi luoghi del cuore?

Il luogo del Varesotto che ancora oggi mi emoziona è Santa Caterina del Sasso, soprattutto la villa che si trova lì vicino. Con l’aiuto della Provincia, a partire dal 2015, ne avevo fatto un centro di formazione e di didattica per gli studenti, perché avevo capito che la scuola tradizionale, con i corridoi, le aule, le campanelle, non reggeva più. Serviva uno spazio aperto, dove il sapere diventasse collettivo e nascesse dal confronto quotidiano tra i ragazzi, non solo dalla lezione alla lavagna. Volevo fare scuola fuori dalla scuola.

Ho avuto la fortuna, negli ultimi anni, di continuare a frequentare le grandi scuole internazionali e i grandi centri delle società estere. In quelle realtà, le aule sono scomparse completamente: il sapere si costruisce nel confronto tra pari, attorno a un progetto che il docente aiuta a impostare. Sono più i tavoli dove si beve il caffè che i banchi.

Quando uno entra in una scuola italiana, la prima cosa che un bidello chiede è chi sei e cosa vuoi. Se entri in una scuola straniera, la prima cosa che ti dicono è “come possono aiutarti”.

Qual è la caratteristica varesina che più ritrova in sé?

La caratteristica che ho imparato a conoscere è la laboriosità. A quella laboriosità vorrei aggiungere un po’ di creatività e di fantasia, la consapevolezza che le cose possono cambiare. Non serve un successo che porti redditività domani mattina, ma un impegno che lasci un’eredità capace di durare nel tempo. Quello che mi dispiace di più è vedere il lavoro di generazioni sprecato da chi eredita le imprese senza portarne avanti il valore».

Che cos’è il successo secondo lei? In cosa ritiene di aver avuto successo?

«Il successo fa piacere a tutti, e, credo, si possa misurare in due modi. C’è il rispetto: io sono rispettato perché sono il preside, come lo è il vigile urbano o il sindaco. Ma il vero successo arriva quando, al rispetto, si somma la stima, anche per aver fatto qualcosa di non piacevole, qualcosa che poteva persino sembrare dannoso.

Le faccio un esempio. Verso la fine degli anni Ottanta un genitore entrò in presidenza arrabbiato perché il figlio era stato bocciato. Lo lasciai sfogare, finché non si lasciò andare a un insulto pesante rivolto alla scuola. Ne seguì una denuncia, un processo, una condanna con risarcimento del danno. Ebbene, quella persona, quando l’ho incontrata anni dopo, mi ha dimostrato stima: è un modo complesso ma è così che funziona, conta il risultato che si ottiene.

Un altro segnale arrivò dopo un viaggio d’istruzione internazionale, quando, al ritorno, incappammo in una tempesta di neve. I pullman arrivarono distanziati, l’ultimo giunse alle quattro del mattino. Il giorno successivo, tutti i docenti, una ventina, alle otto erano già a scuola, per dimostrare ai colleghi che erano al loro posto di lavoro: anche questo, per me, è stima guadagnata.

In termini più ampi, credo che il vero successo di quegli anni sia stato costruire una scuola che desse un ruolo sociale ai ragazzi, non solo una selezione per il mondo del lavoro. Quando arrivai, la scuola era altamente selettiva: entravano trecento studenti in prima superiore, ne uscivano centoventi, tutti destinati a un posto di lavoro immediato. Un modello che non poteva durare. Negli anni Novanta serviva una scuola che insegnasse non un mestiere per vivere, ma il mestiere di vivere, cosa ben diversa. Il tesoro più grande che ho costruito in quegli anni sono stati proprio gli ex studenti: ecco perché, andando in pensione, ho fondato l’associazione dei Noi del Tosi, di cui sono presidente onorario».

C’è un aneddoto della sua vita che può descrivere in modo chiaro la passione per quello che fa?

«Ne ho più d’uno, e sono un po’ pezzi di storia, un po’ leggende metropolitane, ma raccontano bene il quotidiano che ho vissuto. Il primo riguarda il 2004. Erano gli anni in cui i ragazzi erano ossessionati dagli SMS, e, nelle scuole, si arrivava a sequestrare i telefonini. Scoprii che esisteva uno strumento, un jammer, capace di bloccare i segnali GSM in un’area precisa. Me lo feci noleggiare, lo installai, e i telefoni smisero di funzionare durante le lezioni e persino durante gli esami di Stato. La cosa finì sui giornali di tutto il mondo. Ricevetti tre lettere di protesta: una da alcuni costituzionalisti che mi accusavano di impedire la libera comunicazione, una da un ambientalista preoccupato per le interferenze, tanto che dovetti far intervenire l’ente competente, per dimostrare che il dispositivo consumava meno di un telefonino normale, e una, la più pesante, da una compagnia telefonica che lamentava un danno economico. Alla fine dovetti smettere: mi fu spiegato che si trattava di uno strumento militare. In Italia, mi dissero, bastano le circolari.

Il secondo aneddoto riguarda una punizione un po’ romantica. Non ho mai dato punizioni ai ragazzi, ma lavori da fare. A una coppia di studenti che si erano appartati per stare più vicini, feci piantare centinaia di tulipani portati dall’Olanda, con la motivazione che li avrebbero visti fiorire insieme in primavera. Non li videro fiorire: qualcosa, tra i due, si era già rotto durante la semina. Il terzo aneddoto riguarda una sigaretta. Un giorno rimproverai uno studente che fumava, mentre io stesso ne avevo una in mano. Lui mi guardò e mi disse che dovevo dare il buon esempio. Smisi di fumare quel giorno, nel 1988. Di lui non so più nulla, ma l’esempio, almeno quello, l’ho dato. L’ultimo aneddoto racconta bene il senso di tutto il mio lavoro. Un giorno l’allora ministro dell’Istruzione venne in visita alla scuola, su mio invito, dopo che gli avevo chiesto perché andasse sempre nelle università e mai in una scuola come la nostra. Durante il pranzo con i ragazzi, provò ad accendere la pipa. Gli dissi che non poteva fumare. Mi rispose che non c’era scritto da nessuna parte. Gli spiegai che certe cose non si fanno perché sono scritte, ma perché sono frutto di un rispetto collettivo, quello che insegniamo ai ragazzi senza bisogno di scriverlo. Nella nostra scuola, anche quando entrò in vigore la legge sul fumo, non affiggemmo mai un cartello di divieto, finché le guardie provinciali non mi fecero due multe salate, proprio perché mancavano i cartelli. Le pagai, e per due o tre anni tenni quella multa affissa fuori dalla porta, con la scritta “In questa scuola Educare non è mai stato Vietare” ».

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