«Ma tu che lavoro fai?». La domanda arriva in una poesia di Benedetto Ghielmi, ma la risposta è molto più di una semplice definizione professionale:

Affilo anime come il temperino aguzza la mina

Contemplo la gentilezza e ne creo una statua

In cornicio sorrisi, pettino rose e le cullo

Cucio relazioni e le faccio indossare

Costruisco ponti con le parole, non faccio nulla facendo tutto

È da questi versi, capaci di raccontare con poche immagini il lavoro di un educatore, che è cominciato l’incontro con il poeta, 38 anni, ospite della Materia del Giorno. Un dialogo sulla poesia, sul suo significato e soprattutto sulla possibilità di portarla fuori dai libri e dagli ambienti accademici, per farla incontrare con le persone, le loro esperienze e le loro fragilità.

Benedetto, come si diventa poeti?

«Il poeta, come dice il mio maestro Guido Oldani, è una professione che esiste ma non esiste. Spesso la poesia viene relegata agli ambienti accademici, mentre per me deve andare nelle strade, immergersi e sporcarsi con le persone. Ho iniziato a praticarla abbastanza tardi, grazie all’incontro con Graziano Martignoni, psicoterapeuta e professore alla SUPSI di Lugano, che mi ha proposto per la prima volta questa esperienza. Si diventa poeti e amici della poesia praticandola, leggendola e ascoltandola».

La parola può avere anche una funzione terapeutica?

«Assolutamente sì. Per me la poesia e la parola sono terapeutiche. Le fatiche del mondo e del vivere attraversano tutte le categorie di persone. Per questo propongo laboratori attraverso un progetto che si chiama “Poesia per tutte e per tutti”, nelle scuole, nei centri diurni e anche in carcere. La poesia può aiutare persone che stanno attraversando momenti difficili della propria vita».

Qual è il pregiudizio più grande da superare quando si parla di poesia?

«Che sia qualcosa di difficile, riservato a pochi. Penso invece che poeta possa essere chiunque abbia voglia di andare in profondità nella propria vita. Mi piace accostare la figura del poeta a quella del minatore: una persona che scava dentro se stessa. Per assurdo può essere poeta anche una persona analfabeta, che detta i propri versi a qualcun altro. Conta la ricerca interiore».

E i giovani? Che cosa possono trovare nella poesia?

«Un rifugio, direi quasi un ospedale dove guarire continuamente. La poesia è un luogo in cui portare le ferite, il sangue della vita, e da cui ripartire per andare incontro alla vita stessa. Anche i bambini hanno uno sguardo poetico. Mia figlia, che ha tre anni, una volta mi ha detto: “Sono arrabbiata con le nuvole”. Penso che sia una delle mie insegnanti, per il suo modo nitido e puro di guardare la realtà».

La tua pagina social “Condividendo Poesia” è nata durante la pandemia. I social possono essere alleati della poesia?

«L’ho creata il 14 aprile 2020, in un periodo molto buio, quando mi sono aggrappato con le unghie alla pratica poetica e ho voluto condividere questa fatica con altre persone. I social mi hanno dato una mano preziosa. Penso che possano avere un ruolo fondamentale, soprattutto per avvicinare le nuove generazioni alla poesia. Ma è bello incontrarsi sui social, ancora più bello è poi conoscersi di persona».

Quanto contano la voce e il silenzio nella scrittura?

«Per un poeta i periodi in cui si sta in ascolto del mondo sono importanti quanto quelli della creazione. Non scrivo ogni giorno, ma sono sempre in ascolto, anche grazie al mio lavoro di educatore. Sono letteralmente pagato per ascoltare le persone, anche quelle che affrontano delle fatiche. Accumulo parole, leggo poesia e poi, dopo un’elaborazione, a volte capita di scrivere».

Come nascono concretamente i tuoi versi?

«All’inizio utilizzavo il taccuino, oggi scrivo soprattutto sul cellulare, perché è uno strumento che ho sempre a disposizione. Bisogna cogliere il momento di ispirazione, un frammento, senza lasciarlo andare. Mi è capitato persino di registrare un vocale mentre guidavo, per non perdere le parole che avevo in mente».

Quali consigli daresti a chi vuole avvicinarsi alla poesia?

«Tre cose: leggere, ascoltare e scrivere. Consiglierei di avvicinarsi ai poeti e alle poete del secondo Novecento, partecipare agli incontri e frequentare i maestri. Ma soprattutto iniziare a scrivere. Il poeta è colui che comincia a dare la prima picconata nella propria miniera».

Quest’estate hai partecipato alla seconda edizione del festival “Cortili diversi” di Orino. Che cosa rappresenta un festival della poesia in un piccolo paese?

«È un luogo in cui ci si incontra e si coltiva l’umano. I cortili sono da sempre spazi nei quali la parola viene coltivata e consegnata agli altri. Abbiamo voluto riaprire e rivivere diverse corti del borgo, coinvolgendo anche le associazioni del territorio. È andata oltre le aspettative. Perché coltivare la parola significa coltivare l’umanità».

L’incontro si chiude con un ricordo personale e collettivo: quello di Michele Clivio, amico di Orino e figura importante per il festival, scomparso da poco. A lui Ghielmi ha dedicato una poesia, letta durante il momento del commiato, “Un leader in ombra“

le parole non escono, cadono spilli:

il tiglio ripara i nostri volti

come un saggio ombrello

appaiono spezzoni di un film

che non avremmo mai voluto vedere;

eppure è da oscar: per l’amicizia,

per la pace disseminata, per la passione

per lo sport. ad-dio al maestro

che ci custodirà all’ombra della sua

montagna

Parole che restituiscono il senso dell’incontro: la poesia non cancella le ferite, ma può aiutarci a trovare quelle parole che, da soli, a volte non riusciamo a pronunciare.