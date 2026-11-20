Mercoledì 2 dicembre l’IPSIA Parma di Saronno ospiterà una giornata di confronto dedicata al benessere di bambini e adolescenti, con l’obiettivo di mettere in rete gli sportelli psicopedagogici scolastici e i servizi territoriali. L’iniziativa, intitolata “Verso la costruzione di una rete distrettuale: sportelli psicopedagogici scolastici e Servizi territoriali”, si svolgerà dalle 9.00 alle 16.30 ed è promossa da ATS Insubria, dall’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Lombardia e dagli Uffici Scolastici Territoriali di Como e Varese, in collaborazione con le ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona.

Un ponte tra scuola, famiglie e sanità

L’appuntamento si inserisce nella cornice della Rete delle Scuole che Promuovono Salute e punta a creare un raccordo stabile tra i professionisti che lavorano negli istituti scolastici e le strutture sociosanitarie del territorio. Il punto di partenza è la valorizzazione delle buone pratiche già attive, per definire modalità condivise di collaborazione che permettano di intercettare precocemente i segnali di disagio e indirizzare i giovani verso le risposte più adatte.

«La scuola è un osservatorio privilegiato sui bisogni dei ragazzi e uno dei contesti fondamentali in cui promuovere salute e benessere – sottolinea Salvatore Gioia, Direttore Generale di ATS Insubria – Mettere in rete gli sportelli scolastici e i servizi territoriali significa intercettare precocemente le situazioni di fragilità, condividere competenze e costruire risposte coordinate per ragazzi e famiglie. È su questa capacità di fare rete che ATS Insubria intende continuare a investire».

Il ruolo della psicologia nella comunità educante

Al centro dei lavori ci sarà l’analisi delle competenze e dei confini d’azione dello psicologo a scuola, insieme all’integrazione tra approcci psicologici e pedagogici. L’obiettivo è coinvolgere non solo gli studenti, ma l’intero sistema scolastico e familiare in un percorso di prevenzione condiviso.

«Il benessere psicologico è parte integrante della cultura della scuola e della sua missione educativa – dichiara Valentina Di Mattei, Presidente dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Lombardia – Come Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Lombardia portiamo avanti una visione in cui la psicologia accompagna l’intera comunità scolastica (studenti, docenti, personale e famiglie) e il benessere diventa una responsabilità condivisa».

Il programma tra interventi accademici e laboratori

La sessione mattutina vedrà il contributo del mondo accademico per approfondire opportunità e criticità del lavoro di rete. Interverranno Emanuela Confalonieri, Mattia Lamberti ed Elena Marta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insieme a Veronica Velasco dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Nel pomeriggio l’approccio diventerà operativo con il laboratorio “Fare rete (non) è un gioco”, condotto da Davide Boniforti dell’Università degli Studi di Padova, pensato per tradurre i temi della collaborazione tra istituti e territorio in strumenti pratici di lavoro quotidiano.