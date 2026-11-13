Beni confiscati, a Como il giurista Battarino parla di rigenerazione urbana

I beni confiscati come opportunità per restituire valore ai territori, creare occasioni di inclusione e promuovere una nuova cultura della legalità. È questo il tema al centro della conferenza formativa “RigeneraBene -L’uso sociale dei beni confiscati per una rigenerazione urbana“, in programma martedì 17 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, nell’aula S.2.6 del Chiostro di Sant’Abbondio a Como.

L’iniziativa si inserisce nella diciottesima edizione del progetto Giovani Pensatori, promosso dall’Università dell’Insubria con diversi partner del territorio, tra cui DiECO, ACLI, LIBERA e CNAIP.

L’ESPERIENZA DI UN EX MAGISTRATO

Protagonista dell’incontro sarà Giuseppe Battarino, ex magistrato e oggi docente a contratto all’Insubria, che alle 10 terrà una relazione dal titolo «Il recupero dei beni confiscati e il senso del sistema penale». Seguirà un dibattito con i Giovani Pensatori.

Ad aprire i lavori, alle 9.30, saranno i saluti istituzionali degli assessori Alberto Fontana del Comune di Como e Giuseppe Molteni del Comune di Cantù. A moderare la mattinata sarà la professoressa Roberta Pezzetti dell’Università dell’Insubria. Dalle 11.20 spazio alle esperienze concrete di riutilizzo sociale.

«La finalità della conferenza – spiega la coordinatrice Stefania Barile – è offrire ai Giovani Pensatori gli elementi utili per progettare l’uso sociale dei beni confiscati per una rigenerazione urbana della propria città: capire che cosa significhi, sul piano giuridico e sociale, restituire alla comunità un bene sottratto alla criminalità organizzata, conoscere le esperienze che già lo hanno fatto e imparare a immaginare progetti capaci di dare ai luoghi nuova vita, lavoro e solidarietà».

LA TELA DEL RAGNO

Paolo Moretti e Martina Toppi interverranno con il podcast «La Tela del Ragno». Seguiranno don Giusto Della Valle e Angelo Rusconi dell’associazione Rebbio Solidale, insieme a Luca Corvi, per raccontare l’esperienza di Cascina Taverola. Don Massimo Mapelli ed Elena Simeti dell’associazione UCAPTE presenteranno invece il progetto Libera Masseria di Cisliano. La mattinata si concluderà con l’intervento della professoressa Stefania Barile dedicato al concorso di idee RigeneraBene. Un’occasione per riflettere su come trasformare i beni sottratti alla criminalità in risorse per le comunità.