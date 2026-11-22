Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 21 novembre a Biasca, in Canton Ticino. Il giovane, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’automobile che lo ha urtato da dietro. Il conducente del veicolo si è poi allontanato dal luogo dell’incidente, prima di essere intercettato poco distante.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 lungo via Guisan. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il 14enne, cittadino svizzero domiciliato in Riviera, stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato tamponato da un veicolo guidato da un 50enne italiano residente nella regione. L’impatto è stato particolarmente violento: il ragazzo è finito contro il parabrezza dell’automobile ed è stato successivamente sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

Il conducente si allontana e urta un’auto parcheggiata

Dopo l’investimento, il 50enne ha proseguito la marcia in direzione della rotonda, imboccando prima via Bellinzona e successivamente via Franscini. All’incrocio con via Quinta, il veicolo ha urtato un’automobile parcheggiata. Proprio in questa zona il conducente è stato infine intercettato, anche grazie all’intervento di un privato cittadino. Restano da chiarire le cause dell’investimento e l’esatta dinamica dell’accaduto, sulle quali sono in corso gli accertamenti della Polizia cantonale.

Il 14enne ricoverato in gravi condizioni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale. Secondo la prima valutazione dei medici, il 14enne ha riportato ferite molto gravi, tali da metterne in pericolo la vita. Le indagini dovranno ora chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento e alla successiva fuga del veicolo.