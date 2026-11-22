Biasca, 14enne investito in bicicletta: automobilista italiano fugge e urta un’auto parcheggiata
Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale, alla guida dell'automobile c'era un 50enne italiano residente nella regione. Il ragazzino è in pericolo di vita
Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 21 novembre a Biasca, in Canton Ticino. Il giovane, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’automobile che lo ha urtato da dietro. Il conducente del veicolo si è poi allontanato dal luogo dell’incidente, prima di essere intercettato poco distante.
L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 lungo via Guisan. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il 14enne, cittadino svizzero domiciliato in Riviera, stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato tamponato da un veicolo guidato da un 50enne italiano residente nella regione. L’impatto è stato particolarmente violento: il ragazzo è finito contro il parabrezza dell’automobile ed è stato successivamente sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.
Il conducente si allontana e urta un’auto parcheggiata
Dopo l’investimento, il 50enne ha proseguito la marcia in direzione della rotonda, imboccando prima via Bellinzona e successivamente via Franscini. All’incrocio con via Quinta, il veicolo ha urtato un’automobile parcheggiata. Proprio in questa zona il conducente è stato infine intercettato, anche grazie all’intervento di un privato cittadino. Restano da chiarire le cause dell’investimento e l’esatta dinamica dell’accaduto, sulle quali sono in corso gli accertamenti della Polizia cantonale.
Il 14enne ricoverato in gravi condizioni
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale. Secondo la prima valutazione dei medici, il 14enne ha riportato ferite molto gravi, tali da metterne in pericolo la vita. Le indagini dovranno ora chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento e alla successiva fuga del veicolo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.