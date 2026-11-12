“Bisogna ripartire dal lettore”: il futuro del giornalismo tra community e intelligenza artificiale

Il giornalismo non può più vivere di un solo prodotto e nemmeno limitarsi a trasferire gli stessi contenuti dalla carta al sito o ai social. Deve scegliere linguaggi, piattaforme e formati diversi, costruire comunità e soprattutto tornare a chiedersi per chi produce informazione. È il filo che ha attraversato il panel “Il giornalismo come ecosistema”, ospitato giovedì 12 novembre a Glocal, nella Sala Campiotti di piazza Monte Grappa a Varese. Al confronto hanno partecipato Paolo Cagnan, head of digital and multimedia di Nem, Federica Cherubini, head of Leadership Development del Reuters Institute for the Study of Journalism, Luca Salvioli, responsabile nuovi formati e Lab24 del Sole 24 Ore, e Tomaso Bassani, vicedirettore di Varesenews.

Dalla carta a un sistema di prodotti e linguaggi

La trasformazione è ormai evidente: quotidiani, siti, radio, televisioni, newsletter, podcast, eventi e social convivono all’interno dello stesso ecosistema editoriale. Ma moltiplicare i canali non significa automaticamente moltiplicare i ricavi, né rende più semplice il lavoro delle redazioni. Paolo Cagnan ha raccontato l’esperienza di Nordest Multimedia, gruppo nato attorno a sei storiche testate locali del Nordest e progressivamente allargato a nuovi prodotti digitali, alla televisione e alla radio. Una crescita che porta con sé problemi organizzativi molto concreti: coordinare redazioni diverse, evitare duplicazioni e capire quale contenuto debba essere pubblicato su quale territorio e attraverso quale mezzo. «Non esiste più il fattore unico di guadagno che era il cartaceo. – Afferma Paolo Cagnan – I ricavi del digitale non hanno compensato quelle perdite e quindi bisogna trovare ulteriori fonti di reddito» – Paolo Cagnan, head of digital and multimedia di Nem. Il risultato è una ricerca continua di nuove entrate attraverso eventi, academy, prodotti editoriali e formati differenti. Ma senza l’illusione di dover presidiare qualsiasi piattaforma.

Il contenuto deve nascere per il formato in cui viene pubblicato

Anche Luca Salvioli ha insistito sulla necessità di non confondere la presenza su molti canali con la semplice replica dello stesso contenuto. L’esperienza di Lab24, nato nel 2019 all’interno del Sole 24 Ore, va proprio nella direzione di sperimentare nuovi modi di raccontare le storie, mettendo insieme dati, visualizzazioni, immagini, interazione e formati digitali. «Se distribuiamo la stessa cosa in tutte le piattaforme – afferma – non per forza funziona. Quel contenuto deve essere adatto al formato, deve essere nativo e usare la grammatica giusta». È una trasformazione che investe anche le competenze richieste ai giornalisti. Non basta più sapere scrivere un articolo: occorre conoscere i diversi linguaggi, capire il prodotto e scegliere di volta in volta il modo più efficace per raccontare una storia.

Varesenews e Materia: quando la community diventa fisica

Nel confronto è entrata anche l’esperienza di Varesenews, dove l’idea di ecosistema ha assunto negli ultimi anni una dimensione particolarmente concreta. Glocal stesso rappresenta uno dei modi attraverso cui il giornale incontra direttamente la propria comunità, ma il passaggio più recente è stato l’apertura di Materia, lo spazio libero ricavato nell’ex scuola di Sant’Alessandro a Castronno. Qui la redazione convive con incontri culturali, presentazioni, sportelli dedicati al lavoro e alla sanità, attività associative e momenti di socialità. Il lettore non è più soltanto qualcuno che apre un sito, ma una persona che può entrare fisicamente nello stesso spazio abitato dal giornale. Un’esperienza ripresa anche da Federica Cherubini, che ha indicato proprio nella capacità di costruire una relazione riconoscibile con il pubblico una delle strade per affrontare una fase in cui l’attenzione è sempre più frammentata.

Social, chatbot e AI cambiano l’accesso alle notizie

Secondo Cherubini, la trasformazione digitale non può più essere pensata come un percorso che conduce da un punto di partenza a uno di arrivo. «Non stiamo più trasformando un prodotto da una cosa a un’altra. Tutto è in continua trasformazione». Social network, piattaforme, creator e chatbot stanno modificando il modo in cui le persone incontrano l’informazione. Sempre più spesso l’accesso alle notizie non passa direttamente dalla homepage di una testata, mentre gli editori operano all’interno di ambienti le cui regole vengono stabilite da soggetti esterni. A questo si aggiunge la competizione per l’attenzione. Chi apre uno smartphone può leggere una notizia, ma nello stesso momento può guardare una serie, ascoltare un podcast, giocare o seguire un creator. Essere presenti non basta: occorre riuscire a offrire qualcosa che venga percepito come utile e riconoscibile.

L’intelligenza artificiale può liberare tempo, ma non sostituire il giornalismo

L’intelligenza artificiale è entrata inevitabilmente nella discussione. Salvioli ha raccontato come strumenti di trascrizione e analisi gli permettano già di velocizzare il lavoro sulle interviste, organizzare grandi quantità di materiale e preparare contenuti destinati a formati diversi. Per Cherubini la questione centrale è però come questi strumenti vengono utilizzati. «Se usiamo l’AI per produrre il triplo dei contenuti scadenti che nessuno legge – Afferma Federica Cherubini- , avremo semplicemente più contenuti che nessuno legge». La tecnologia può invece diventare utile quando amplifica competenze già presenti, riduce il lavoro ripetitivo e lascia più spazio all’analisi, alla verifica e alla costruzione di prodotti originali.

Giovani, competenze e una professione da ripensare

Un altro tema centrale è stato il ricambio generazionale. Cagnan ha raccontato l’ingresso di decine di giovani giornalisti nelle testate di Nem dopo i prepensionamenti, sottolineando però come assumere giovani non basti a trasformare automaticamente una redazione. Se l’organizzazione continua a essere costruita interamente attorno al prodotto tradizionale, anche chi possiede competenze digitali rischia di essere assorbito dalle stesse mansioni del passato. La sfida riguarda quindi non soltanto le persone, ma la governance delle redazioni, la formazione e la capacità di creare spazi nei quali nuove competenze possano davvero essere utilizzate. Allo stesso tempo, è emersa la necessità di rafforzare le specializzazioni. Cambiamento climatico, tecnologia, diritti e molti altri temi richiedono conoscenze sempre più approfondite in un contesto nel quale, come ha ricordato Cagnan, fuori dalle redazioni esistono comunità di esperti pronte a riconoscere immediatamente errori e approssimazioni.

Ripartire dal lettore

La conclusione del panel ha riportato il confronto al punto di partenza: il pubblico. «Bisogna ricominciare dal primo tassello: per chi stiamo facendo questo mestiere?» afferma Federica Cherubini. Essere un ecosistema, dunque, non significa essere ovunque. Significa scegliere dove stare, con quale linguaggio, per quale comunità e con quale obiettivo. Un lavoro che richiede strategia, competenze e anche la capacità di rinunciare a qualcosa. Perché, in un sistema dell’informazione sempre più affollato, il valore di una testata non dipenderà soltanto dalla quantità dei contenuti prodotti, ma dalla relazione che sarà capace di costruire con le persone a cui quei contenuti sono destinati.

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