Il conto alla rovescia verso le feste entra nel vivo anche da Nicora Garden, dove il Black Friday diventa l’occasione per anticipare gli acquisti natalizi approfittando di sconti fino al 30%. Dal 23 al 29 novembre, nel punto vendita di via Carnia 133 a Varese, sarà possibile trovare offerte su decorazioni, illuminazioni, alberi artificiali e prodotti di alcuni dei marchi più conosciuti.

Galleria fotografica Il Black Friday di Nicora Garden 4 di 8

Le promozioni coinvolgono diverse categorie di articoli, con riduzioni pensate per chi vuole rinnovare gli addobbi di casa o iniziare a preparare l’atmosfera delle feste. Sconti del 20% sugli alberi artificiali, sulle luci per gli alberi e su una selezione di prodotti Marvel, Disney e Lemax, per portare in casa decorazioni e personaggi capaci di rendere ancora più speciale il Natale.

La riduzione del 20% riguarda anche una selezione di prodotti Campingaz e Villeroy & Boch, fino a esaurimento scorte. Per chi ama curare i dettagli della casa e scegliere piccoli oggetti da regalare, sono invece previsti sconti del 30% sui tumbler Yankee Candle e su una selezione di articoli Thun.

Il Black Friday di Nicora Garden riserva inoltre una promozione del 30% sulle stelle di Natale in vaso da 14 centimetri, uno dei simboli più riconoscibili delle festività e una presenza immancabile nelle case in questo periodo dell’anno.

Una settimana di occasioni per dedicarsi agli acquisti natalizi con un po’ di anticipo, tra decorazioni, luci, idee regalo e dettagli per la casa.

L’appuntamento è da Nicora Garden, a Varese, dal 23 al 29 novembre. Il punto vendita di via Carnia 133 è aperto tutti i giorni, sabato e festivi compresi con orario continuato 9:00-19:00.

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