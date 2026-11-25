Sabato 28 novembre a Olgiate Comasco il tradizionale Mercatino di Natale chiude la Black Friday Week: hobbisti, idee regalo artigianali, laboratori per bambini, street food e promozioni speciali in Store, Outlet e Online

La lista dei regali di Natale è ancora tutta da scrivere? Ma perché aspettare dicembre per iniziare gli acquisti? Da Giem MondoModa, a Olgiate Comasco, la stagione dello shopping natalizio parte con la BLACK FRIDAY WEEK, una settimana dedicata alle promozioni che si concluderà sabato 28 novembre con il tradizionale Mercatino di Natale.

L’appuntamento è in via Segantini 14, dalle 9.30 alle 19.30, per una giornata che unisce le occasioni del Black Friday all’atmosfera delle feste tra bancarelle di artigianato, attività creative, specialità da gustare e tante idee da mettere sotto l’albero.

Black Friday Week: l’occasione per anticipare i regali di Natale

La BLACK FRIDAY WEEK è l’occasione per iniziare a pensare ai regali natalizi approfittando delle promozioni speciali di Giem MondoModa, disponibili in Store, Outlet e Online.

Che si tratti di trovare un regalo per qualcuno o di concedersi un acquisto personale, la settimana del Black Friday offre un’opportunità per organizzare lo shopping con anticipo, senza aspettare la corsa agli acquisti degli ultimi giorni prima di Natale.

E per chi preferisce scegliere dal vivo, curiosare tra le proposte e lasciarsi ispirare, la settimana si concluderà con un appuntamento speciale.

Il Mercatino di Natale: artigianato, creatività e idee regalo

Il gran finale della BLACK FRIDAY WEEK sarà il Mercatino di Natale di Giem MondoModa, un evento che si rinnova ogni anno e che richiama l’atmosfera delle feste. Dalle 9.30 alle 19.30 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle di bijoux, oggetti artigianali in legno, ceramiche, lavori all’uncinetto, candele e tante creazioni originali e approfittare delle promozioni, dedicando qualche ora agli acquisti natalizi.

Un’occasione per chi ha già preparato la lista dei regali ma anche per chi è ancora alla ricerca di ispirazione e vuole trovare qualcosa di originale da mettere sotto l’albero.

Il mercatino non sarà soltanto un appuntamento dedicato allo shopping ma una giornata da vivere con i bambini. Tra le attività in programma c’è il laboratorio creativo con Guenda, “Un Natale ad arte!”, durante il quale i più piccoli potranno realizzare e decorare con colori e glitter il sacchetto per i biscotti di Babbo Natale, da preparare in vista della notte della Vigilia.

Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato ai ricordi: Antonella e Andrea di Rapid Foto hanno organizzato una sorpresa fotografica al piano -1. I dettagli restano segreti, ma l’invito è quello di scendere a scoprirla e approfittarne per scattare una foto speciale.

Per tutta la giornata sarà attiva anche un’area food, con i panini “vichinghi” del Valhalla Truck, le castagne e il vin brulé degli Alpini di Binago, che nel pomeriggio proporranno anche la cioccolata calda. Per i più golosi non mancheranno frittelle e zucchero filato al chioschetto di Martin.

Insomma, che siate alla ricerca di un regalo originale, di un’occasione conveniente o semplicemente di un pomeriggio da trascorrere in famiglia, l’appuntamento è a Olgiate Comasco, in via Segantini 14, dalle 9.30 alle 19.30. E magari, tra una bancarella e una cioccolata calda, riuscirete anche a spuntare qualche nome dalla lista dei regali di Natale.

Giem MondoModa

Via Giovanni Segantini 14, 22077 Olgiate Comasco

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