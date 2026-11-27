Blitz in dogana, Covid e memoria del ’43: la frontiera raccontata da Massimo Mastromarino
Il primo cittadino di Lavena Ponte Tresa e presidente dell'Associazione Comuni Italiani di Frontiera ha presentato il suo libro ripercorrendo tre momenti chiave in cui il valico si è chiuso per poi riaprirsi
Non un semplice bilancio di fine mandato, ma il racconto di un cambio di sguardo: passare dalla logica del “confine” che chiude e divide a quella della “frontiera” intesa come ciò che sta di fronte, spazio di incontro e dialogo. È il filo rosso della serata andata in scena a Materia, lo spazio libero di VareseNews a Castronno, dove Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione Comuni Italiani di Frontiera, ha presentato il suo libro “Storie di frontiera. Dieci anni di incontri, sfide e comunità” dialogando con la giornalista Ilaria Notari.
Attraverso un percorso narrativo scandito da tre momenti chiave in cui il valico si è chiuso per poi riaprirsi, l’incontro ha restituito la complessità umana, economica e storica di un territorio vissuto ogni giorno da oltre trentamila lavoratori frontalieri varesini.
Il blitz del 2016 e la diretta Facebook
Il primo nodo affrontato riguarda il 5 dicembre 2016, quando il valico fu sbarrato unilateralmente dalle autorità elvetiche per un tentativo di rapina avvenuto poco distante. Di fronte a un clima surreale e al blocco totale, il sindaco — allora in carica da pochi mesi — decise di accendere lo smartphone e avviare una diretta social divenuta subito virale: «I nostri frontalieri sono tenuti in ostaggio» disse in video, ottenendo la riapertura del passaggio in pochi minuti e innescando, da quel giorno, un nuovo modello di cooperazione transfrontaliera basato sul coordinamento delle polizie.
L’emergenza Covid e l’economia condivisa
Il secondo nucleo ha ripercorso le ore drammatiche del 7 marzo 2020, alla vigilia della zona rossa in Lombardia, tra il panico delle aziende ticinesi e le telefonate notturne alle istituzioni per scongiurare lo stop ai lavoratori. Se il lockdown ha ferito duramente il commercio locale, ha però svelato l’interdipendenza vitale tra le due sponde: «Anche il Ticino ha capito che c’era un’economia transfrontaliera, e una società transfrontaliera, che andava tutelata perché altrimenti il danno sarebbe stato per entrambi».
La memoria del ’43 e il dovere di restare umani
Infine, lo sguardo si è spostato sulla storia del settembre 1943, quando migliaia di ebrei, antifascisti e militari in fuga cercarono salvezza oltre il fiume Tresa. Ricordando figure come il parrucchiere Raffaele Gibilisco o l’appello della svizzera Ines Robbiani Bustelli contro i respingimenti, Mastromarino ha spiegato l’importanza di dare un nome ai protagonisti della storia: «Oggi non è facile restare umani, perché per autodifesa si è portati a dimenticare chi ha bisogno». Un monito che riassume dieci anni di amministrazione vissuti sul ponte tra due Paesi.
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