Doveva essere il viaggio di ritorno dopo un’importante esperienza sportiva internazionale, ma si è trasformato in un’attesa lunga cinque giorni. E senza ancora certezze.

Ci sono anche gli atleti del Varesotto che hanno partecipato alla finale mondiale Oceanman tra i circa 280 passeggeri italiani rimasti bloccati in Repubblica Dominicana a causa di un guasto tecnico all’aereo che avrebbe dovuto riportarli a Milano Malpensa lunedì 16 novembre.

«Forse riusciamo a partire ora, dopo cinque giorni di attesa. Siamo tutti membri dell’Oceanman World. Molti hanno perso coincidenze, impegni familiari e altro», ci racconta Massimiliano Ferrario, 52 anni, di Gallarate, uno degli atleti italiani che hanno preso parte alla competizione di nuoto in acque libere disputata nei Caraibi dal 9 al 15 novembre.

Ferrario, che lavora per Dnata, società attiva nei servizi aeroportuali a Malpensa, conosce bene il mondo dell’aviazione. Questa volta, però, si è trovato dall’altra parte, nei panni del passeggero costretto ad attendere per giorni una soluzione che gli permetta di rientrare a casa.

Come aveva raccontato VareseNews nei giorni scorsi, Ferrario aveva raggiunto la Repubblica Dominicana insieme ad Andrea Cordella, 53 anni, di Busto Arsizio, per partecipare alla Oceanman World Final Championship 2026, ospitata a Playa Esmeralda, nella località di Miches.

Una trasferta che aveva regalato importanti soddisfazioni sportive ai due nuotatori: Ferrario aveva conquistato l’undicesimo posto di categoria nella prova sui cinque chilometri, mentre Cordella era salito sul terzo gradino del podio nella gara Sprint di due chilometri.

La manifestazione aveva richiamato atleti da tutto il mondo, con una significativa presenza italiana. Terminati gli impegni agonistici, per i partecipanti era arrivato il momento di rientrare, ma i programmi sono stati sconvolti dal problema tecnico al velivolo destinato al collegamento con l’Italia.

All’origine dei disagi c’è un guasto a un Boeing 787-9 della Neos, arrivato da Milano Malpensa a Punta Cana nella serata di lunedì 16 novembre. L’aereo avrebbe dovuto ripartire poche ore dopo con il volo NO179, previsto alle 21.20, per raggiungere lo scalo lombardo nella mattinata di martedì 17 novembre. Il problema tecnico ha però impedito la partenza, lasciando a terra circa 280 passeggeri.

I viaggiatori hanno trascorso inizialmente circa sei ore in aeroporto, in attesa di comunicazioni. Quando è diventato evidente che il volo non sarebbe partito, sono stati trasferiti in una struttura turistica nella zona di Santo Domingo. Da quel momento sono iniziati giorni di rinvii e spostamenti. Dopo una prima sistemazione, i passeggeri sono stati riportati nella zona di Punta Cana, dove hanno continuato ad attendere notizie sul rientro.

Neos e Alpitour, secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, hanno garantito assistenza e sistemazione alberghiera («un bel resort», riconosce Ferrario) durante l’attesa. A pesare maggiormente, però, è stata l’incertezza sulla data effettiva della partenza. Cinque giorni di permanenza forzata ai Caraibi che, per molti, hanno significato modificare i programmi lavorativi e familiari, rinunciare a coincidenze già prenotate e avvisare datori di lavoro e parenti dell’impossibilità di rientrare nei tempi previsti.

Nei giorni scorsi ai passeggeri sarebbe stata prospettata anche la possibilità di un rientro entro lunedì 23 novembre, ma la compagnia starebbe cercando una soluzione anticipata. Ed è proprio questa la speranza espressa da Ferrario, che nella giornata di venerdì 20 novembre racconta la possibilità di riuscire finalmente a partire (anche se molti vorrebbero fare causa). Dopo le medaglie, i risultati e le emozioni della finale mondiale di nuoto, per gli atleti varesini l’ultimo traguardo da raggiungere è ora quello di tornare a casa, a Malpensa.