BlogLab 2026, vincono i Giornalisti della notte: 144 studenti raccontano la scuola e il mondo dell’AI

C’è chi è andato per le strade di Varese a chiedere ai passanti se l’intelligenza artificiale faccia più paura o più comodo. Chi ha provato a capire perché ci fidiamo tanto di una tecnologia che sembra darci sempre ragione. E chi ha deciso di fare la cosa più semplice, e forse più provocatoria: intervistare direttamente l’intelligenza artificiale. Per tre giorni, a BlogLab, le domande le hanno fatte i ragazzi. E non soltanto quelle previste dal programma.

Sono stati 144 studenti di nove scuole della provincia di Varese, suddivisi in 36 redazioni, a raccogliere la sfida del laboratorio di giornalismo digitale organizzato da VareseNews nell’ambito del Festival Glocal. Dal 12 al 14 novembre hanno lasciato i banchi per trasformarsi in cronisti, tra interviste, conferenze, fotografie, video e articoli da pubblicare.

Alla fine sono arrivati anche i premi. A vincere BlogLab 2026 è stata la redazione Giornalisti della notte del Liceo Da Vinci-Pascoli di Gallarate, seguita da Oltre lo schermo del Liceo Classico Cairoli di Varese e da Inchiostri digitali, ancora del Da Vinci-Pascoli. Ma la classifica racconta soltanto una parte di quello che è successo.

Imparare oggi, raccontato da chi lo fa ogni giorno

Il tema di questa edizione era “Imparare oggi”. Due parole che per i ragazzi non rappresentano un concetto astratto, ma qualcosa con cui fare i conti ogni mattina: la scuola, i compiti, le informazioni che scorrono sugli smartphone, l’intelligenza artificiale che in pochi secondi risolve problemi, scrive testi e risponde alle domande.

Come cambia il modo di studiare quando una macchina può suggerire quasi tutto? Quanto ci fidiamo delle sue risposte? E che cosa significa imparare davvero, in un mondo nel quale trovare informazioni è sempre più facile, ma distinguere quelle affidabili non lo è altrettanto? Le 36 redazioni hanno provato a rispondere ciascuna a modo proprio, intrecciando le esperienze personali con le voci raccolte durante gli incontri del Festival Glocal e degli Stati Generali della Scuola Digitale. Il risultato è stato un racconto fatto di punti di vista differenti, spesso capaci di mettere in discussione anche le certezze degli adulti.

Tre giorni, una redazione e tante domande

Tutto è cominciato giovedì mattina, in Sala Montanari, con la formazione dedicata agli strumenti del mestiere: come costruire una notizia, scrivere un articolo, utilizzare una piattaforma editoriale e raccontare una storia attraverso fotografie e video. Poi è arrivato il momento di uscire e cercare le notizie. I giovani hanno seguito gli incontri del festival dedicati alla crisi climatica, alla disinformazione, ai dati, alla scuola e all’intelligenza artificiale. Hanno ascoltato giornalisti ed esperti, preso appunti, posto domande e raccolto testimonianze.

Ma si sono anche intervistati tra loro, cercando di capire come l’IA venga utilizzata davvero nella vita quotidiana: per fare i compiti, approfondire un argomento, trovare una risposta o semplicemente per curiosità. Sabato mattina, l’ultimo confronto con l’imprenditore Matteo Bruno Calveri e il direttore di VareseNews Marco Giovannelli. Poi il lavoro di redazione fino alla consegna degli elaborati: due articoli, un video e una galleria fotografica per ciascun gruppo. Non bastava aver ascoltato una conferenza. Bisognava scegliere una notizia, trovare un punto di vista e riuscire a raccontarlo agli altri.

Il podio: vincono i Giornalisti della notte

Il primo posto è andato ai Giornalisti della notte del Liceo Da Vinci-Pascoli di Gallarate, che hanno scelto di raccontare l’impatto dell’intelligenza artificiale partendo dalle persone.

Nelle loro interviste ai cittadini di Varese emergono timori e aspettative: c’è chi teme di perdere il lavoro, chi utilizza già l’IA nella propria attività e chi la considera un aiuto prezioso, purché non sostituisca il ragionamento umano. Un racconto costruito attraverso voci diverse, senza ridurre tutto alla contrapposizione tra favorevoli e contrari. A completare il lavoro, una cronaca sulla crisi climatica capace di collegare il dibattito globale alla dimensione locale.

Secondo posto per Oltre lo schermo del Liceo Classico Cairoli di Varese, che ha affrontato una delle questioni più delicate del rapporto tra giovani e tecnologia: perché ci sentiamo così a nostro agio con un’intelligenza artificiale che non ci contraddice?

Partendo dagli incontri e dalle interviste, la redazione si è interrogata sulla ricerca di conferme, sulle fragilità e sul rischio di rifugiarsi in relazioni digitali prive del confronto che caratterizza quelle reali. Nel lavoro dedicato alla crisi climatica ha invece scelto di partire dai dati, dalle parole utilizzate per raccontare l’emergenza e dalle disuguaglianze che ne aggravano le conseguenze.

Il terzo posto è stato conquistato da Inchiostri digitali, ancora del Da Vinci-Pascoli di Gallarate. La redazione ha saputo collegare il tema di “Imparare oggi” agli spunti emersi nell’incontro con Matteo Bruno Calveri e Marco Giovannelli, arricchendoli con interviste raccolte sul territorio. A completare il progetto, una cronaca sul clima attenta anche all’importanza del linguaggio con cui si raccontano i cambiamenti.

Dall’intervista all’IA ai video social: le menzioni speciali

Accanto ai primi tre classificati, la giuria ha voluto riconoscere anche altri lavori che si sono distinti per creatività e capacità di utilizzare i diversi linguaggi del giornalismo digitale.

La menzione per l’originalità è andata a 2 Pollici² del Liceo Manzoni di Varese, che ha deciso di ribaltare il punto di vista e mettere l’intelligenza artificiale nei panni dell’intervistata. Il premio per la migliore elaborazione video social è stato assegnato a Redazione CAPTCHA del Liceo Classico Cairoli.

Una segnalazione è arrivata anche per Lumen dell’ISIS Città di Luino “C. Volonté”, grazie al titolo «Imparare oggi: la fragilità è nelle connessioni, non nei ragazzi», e per Impronta digitale del Cairoli e CTRL+News del Ferraris di Varese, che si sono distinti per il video realizzato.

La lezione di BlogLab: imparare significa anche fare domande

C’è un filo che unisce molti dei lavori presentati quest’anno. L’intelligenza artificiale può aiutare a scrivere, cercare informazioni e trovare risposte in pochi secondi. Ma non può decidere al posto nostro quali domande valga la pena fare, chi ascoltare o quale storia meriti di essere raccontata. È proprio quello che i ragazzi hanno sperimentato durante BlogLab: confrontarsi con opinioni diverse, verificare le informazioni, scegliere le parole e assumersi la responsabilità di ciò che si pubblica.

Dal 2012 il laboratorio accompagna gli studenti alla scoperta del giornalismo. Anche quest’anno, però, non sono stati soltanto i ragazzi a imparare qualcosa. Perché tra una domanda sull’intelligenza artificiale, un’intervista per strada e una notizia da consegnare, 144 giovani cronisti hanno ricordato anche agli adulti una cosa importante: per capire il mondo non basta avere tutte le risposte. Bisogna continuare a fare domande.