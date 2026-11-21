Una serata conviviale per dire grazie a chi, ogni giorno, mette a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri e contribuire alla vita della comunità. È quella organizzata dall’Amministrazione comunale di Bodio Lomnago alla Pizzeria Re Emilio, dove venerdì 20 novembre si è svolta una cena dedicata ai volontari del paese.

Un appuntamento informale, pensato per riconoscere e valorizzare il lavoro di tutte quelle persone che, durante l’anno, offrono gratuitamente il proprio contributo in numerose attività a sostegno della cittadinanza. Dall’assistenza ai bambini sul pulmino all’accompagnamento delle persone non autosufficienti nelle commissioni quotidiane, fino al supporto durante le iniziative e le attività organizzate sul territorio: sono tanti gli ambiti nei quali i volontari rappresentano una risorsa preziosa per Bodio Lomnago.

L’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare il valore di questo impegno, spesso svolto lontano dai riflettori, ma fondamentale per costruire una comunità più attenta, solidale e vicina alle persone.

«Ci sono persone che, ogni giorno, scelgono di dedicare una parte del proprio tempo agli altri. Lo fanno senza chiedere nulla in cambio, semplicemente perché credono nel valore della comunità e nell’importanza di esserci», si legge nel messaggio di ringraziamento pubblicato dal Comune. vLa cena è stata anche un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento di amicizia, rafforzando i legami tra persone accomunate dalla volontà di mettersi al servizio degli altri.

«Grazie per il tempo che donate. Grazie per la vostra presenza. Grazie per quello che fate, spesso lontano dai riflettori, ma sempre vicino alle persone», conclude il messaggio dell’Amministrazione comunale.