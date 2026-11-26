Bolladello di Cairate, alla scuola dell’infanzia Carnelli si accende il grande presepe costruito dai volontari
Sabato 28 novembre festa aperta a tutti con mercatino, spettacolo per bambini, la Banda di Locate Varesino e la polenta degli Alpini. Il ricavato andrà alla scuola
Occupa metà del parco della scuola e ha i personaggi in movimento grazie a un sistema di meccanismi. È il presepe che alcuni volontari, Bruno, Massimo ed Evelina, hanno costruito pezzo dopo pezzo alla Scuola dell’Infanzia Carnelli di Bolladello, frazione di Cairate. Sabato 28 novembre il presepe verrà acceso durante una festa pensata per bambini, famiglie e per tutta la comunità.
«Il Presepe della Carnelli vuole essere un punto di incontro, una cosa semplice e preziosissima: legare la comunità», spiegano dalla scuola. Gli organizzatori ricordano la tradizione nata a Greccio nel 1223 con San Francesco d’Assisi e ringraziano i volontari, i genitori, il team educativo e gli Alpini che hanno reso possibile la serata.
Il programma del 28 novembre
Il pomeriggio comincia alle 16 con l’apertura del mercatino di Natale, con vasetti di preparati per dolci, creazioni natalizie e piccole idee regalo. Segue lo spettacolo per i bambini con Mangiafuoco Arcanis e Lauretta, mentre per gli adulti sarà aperta una zona ristoro. I più piccoli troveranno anche la cassetta delle lettere di Babbo Natale, dove potranno lasciare le loro letterine.
Verso le 18 è in programma la narrazione del presepe con l’accensione delle luci e dell’albero di Natale, accompagnata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Locate Varesino.
Alle 19 c’è la cena con la polenta preparata dagli Alpini. Si mangia solo su prenotazione: polenta e bruscitt a 8 euro, polenta e zola a 6 euro, pasta al ragù a 4 euro, dolce compreso nel prezzo. Si paga al momento della prenotazione, da fare entro giovedì 26 novembre telefonando o scrivendo su WhatsApp a Evelina (328 3815447) o Elena (340 6748805).
Domenica mattina, 29 novembre, sul sagrato della chiesa si potranno comprare le torte preparate per la scuola. Il mercatino tornerà venerdì 19 dicembre, dopo la recita di Natale dei bambini.
Tutto il ricavato servirà a coprire le necessità della scuola, che si trova in via Guido Rossa 14/A a Bolladello.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.