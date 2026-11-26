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Occupa metà del parco della scuola e ha i personaggi in movimento grazie a un sistema di meccanismi. È il presepe che alcuni volontari, Bruno, Massimo ed Evelina, hanno costruito pezzo dopo pezzo alla Scuola dell’Infanzia Carnelli di Bolladello, frazione di Cairate. Sabato 28 novembre il presepe verrà acceso durante una festa pensata per bambini, famiglie e per tutta la comunità.

«Il Presepe della Carnelli vuole essere un punto di incontro, una cosa semplice e preziosissima: legare la comunità», spiegano dalla scuola. Gli organizzatori ricordano la tradizione nata a Greccio nel 1223 con San Francesco d’Assisi e ringraziano i volontari, i genitori, il team educativo e gli Alpini che hanno reso possibile la serata.

Il programma del 28 novembre

Il pomeriggio comincia alle 16 con l’apertura del mercatino di Natale, con vasetti di preparati per dolci, creazioni natalizie e piccole idee regalo. Segue lo spettacolo per i bambini con Mangiafuoco Arcanis e Lauretta, mentre per gli adulti sarà aperta una zona ristoro. I più piccoli troveranno anche la cassetta delle lettere di Babbo Natale, dove potranno lasciare le loro letterine.

Verso le 18 è in programma la narrazione del presepe con l’accensione delle luci e dell’albero di Natale, accompagnata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Locate Varesino.

Alle 19 c’è la cena con la polenta preparata dagli Alpini. Si mangia solo su prenotazione: polenta e bruscitt a 8 euro, polenta e zola a 6 euro, pasta al ragù a 4 euro, dolce compreso nel prezzo. Si paga al momento della prenotazione, da fare entro giovedì 26 novembre telefonando o scrivendo su WhatsApp a Evelina (328 3815447) o Elena (340 6748805).

Domenica mattina, 29 novembre, sul sagrato della chiesa si potranno comprare le torte preparate per la scuola. Il mercatino tornerà venerdì 19 dicembre, dopo la recita di Natale dei bambini.

Tutto il ricavato servirà a coprire le necessità della scuola, che si trova in via Guido Rossa 14/A a Bolladello.