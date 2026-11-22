CASTELLANZESE – PAVIA 4-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

FRANCESCO BOLZONI (Allenatore Castellanzese): «Era molto importante tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, perché arrivavamo da un punto conquistato in quattro partite. Sapevo che per i ragazzi sarebbe stata una gara da affrontare con un po’ di pressione, anche perché di fronte avevamo una squadra reduce da una vittoria importante. Hanno fatto una grande prestazione: non era facile andare sotto e riuscire a ribaltare il risultato. Sono particolarmente orgoglioso di loro, perché questa vittoria porta un entusiasmo pazzesco e dà ancora più fiducia e coesione a un gruppo che è già fantastico. Anche chi è entrato a partita in corso ha dato una svolta importante».

BOLZONI 2: «Sono molto contento per Valmori e Chessa, che ormai vanno di pari passo. Era da qualche partita che non trovavano il gol, quindi è una soddisfazione per entrambi e per tutta la squadra. È importante avere una distribuzione delle reti tra più giocatori, ma è normale aspettarsi qualcosa in più soprattutto da chi gioca in attacco. La cosa bella è che riescono a segnare in tanti modi diversi. Voglio sottolineare anche la crescita di Tommaso Matella: sta facendo passi da gigante e oggi, secondo me, ha disputato una delle sue migliori partite. È stato sotto pressione per tutta la gara e mi è piaciuto soprattutto il modo in cui sta migliorando nella comunicazione con i compagni più esperti. Quando un giovane comincia a ragionare da giocatore esperto, anche il suo percorso di crescita cambia».

BOLZONI 3: «Adesso ci aspetta una partita difficile contro una squadra importante e allenata da un tecnico bravo. Dobbiamo mantenere un profilo basso e continuare a lavorare con umiltà. È vero che abbiamo giocatori importanti e siamo a quota 22 punti, ma il nostro primo obiettivo resta quello di conquistarne il maggior numero possibile per raggiungere la salvezza. Una volta che saremo sempre più vicini a questo traguardo, potremo guardare oltre. Sono il primo a voler continuare su questa strada, con l’obiettivo di salvarci il prima possibile e poi vedere cosa potremo fare».

EROS RAO (Centrocampista Castellanzese): «È stata una partita complicata fin dall’inizio, ma sapevamo che sarebbe stato così. Siamo rimasti concentrati e non ci siamo lasciati condizionare dal gol subito. Pian piano siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, continuando a giocare anche dopo aver subito il pareggio e trovando la forza di reagire. Adesso ci aspetta una sfida contro una squadra molto forte come la Pro Sesto e, per dare continuità ai risultati, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo: allenarci bene e scendere in campo contro ogni avversario con la stessa mentalità. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di dare il massimo e mettere a disposizione della squadra quello che posso. Dobbiamo rimanere concentrati, non montarci la testa dopo questa vittoria e continuare a lavorare con la stessa determinazione».

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.