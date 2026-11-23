Sarà Anna Pedrazzini a condurre l’iniziativa promossa dalla libreria Potere ai bambini e ospitata dal Civico Liceo Musicale Malipiero sabato 28 novembre alle ore 18.15

Anche i bambini protagonisti di BookCity Milano, la prestigiosa manifestazione dedicata ai libri e la lettura che quest’anno per la prima volta arriva nella città giardino con 21 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito. In questa cornice l’evento per i più piccoli è un laboratorio musicale gratuito organizzato dalla libreria Potere ai bambini e ospitato dal Civico Liceo Musicale Malipiero con la narratrice Anna Pedrazzini, nel pomeriggio di sabato 28 novembre alle ore 18.15.

Le fiabe prendono vita attraverso le immagini e la grande musica suonata e cantata dalla Pedrazzini che ha selezionato per questa occasione il meglio del repertorio delle sue Storie in punta di dita.

Al termine del racconto, bambine e bambini saranno coinvolti attivamente con corpo, voce e movimento.

L’evento è pensato per bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, accompagnati da un adulto. Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” è in via Giuseppe Garibaldi 4, a Varese.

L’ingresso è libero e gratuito.

Il tema di BookCity Milano 2026 è “Il senno sulla Luna – Sette giorni di libri, ragioni e follie”. Gli eventi si svolgono dal 23 al 29 novembre 2026 e in città sono promossi dall’Assessorato alla Cultura di Varese, come occasione per valorizzare e rafforzare il ruolo di biblioteche, librerie e spazi culturali in quanto luoghi di incontro, socialità e partecipazione.