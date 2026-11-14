Bookcity Varese fa tappa alla biblioteca Bruna Brambilla: protagonista Pier Vittorio Buffa con le storie di Castello Cabiaglio

Un viaggio nella memoria e nelle radici del Varesotto attraverso le pagine di due romanzi ambientati tra le vie di Castello Cabiaglio. Nell’ambito degli appuntamenti legati a “Bookcity“, martedì 24 novembre alle 20.45, la biblioteca “Bruna Brambilla” dell’istituto comprensivo “Anna Frank“, in via Carnia 155 a Varese, ospiterà un incontro con il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa, autore di “La casa dell’uva fragola” e “Il pane non può aspettare”.

Nato a Roma nel 1952, Buffa ha alle spalle una lunga carriera nel giornalismo: ha lavorato per anni al settimanale “L’Espresso“, è stato condirettore dell’Agenzia Giornali Locali e ha diretto sia il quotidiano “Il Centro” sia la redazione web del gruppo editoriale Finegil. Autore di saggi e inchieste come “Io ho visto”, “Non volevo morire così” e “Ufficialmente dispersi”, nella narrativa ha scelto di legare la propria scrittura a Castello Cabiaglio, piccolo centro immerso tra Varese e il lago Maggiore.

Il primo romanzo al centro della serata, “La casa dell’uva fragola“, prende spunto da un grande portone verde del borgo per intrecciare le vicende di tre generazioni di donne che ne hanno abitato le stanze e il giardino. C’è Ernesta, figura forte e volitiva capace di lasciare un segno duraturo nella dimora; c’è Francesca, legata a un uomo che ha combattuto al fianco di Giuseppe Garibaldi; e c’è Ezechiella, che sposa Giovanni, mette al mondo sette figli e vede partire il primogenito Ernesto come volontario per la Grande Guerra. Sullo sfondo di queste vite che si susseguono, resta la presenza costante della pianta di uva fragola, testimone silenziosa del tempo che passa.

Con “Il pane non può aspettare“, lo sguardo si sposta invece sugli anni della Seconda guerra mondiale e sulle scelte drammatiche che segnarono anche le piccole comunità della provincia. Il racconto parte dall’estate del 1938, scandita per i ragazzi di Cabiaglio dai bagni nei torrenti, dalle corse in bicicletta e dal rito del pane con l’uva preparato la prima domenica di settembre nel forno di famiglia da Aristide, subentrato al padre morto in seguito alle percosse dei fascisti, insieme alla madre Innocenta. Quel settembre spensierato rappresenta l’ultimo momento di unità per un gruppo di sette amici del paese: dopo l’8 settembre 1943 le loro strade si divideranno su fronti opposti, tra partigiani, repubblichini, prigionieri e disertori, costretti a confrontarsi con la guerra e a decidere chi e che cosa salvare.

L’appuntamento di via Carnia offrirà l’occasione per ripercorrere la genesi di entrambi i libri e approfondire come la microstoria di un paese del Varesotto possa farsi specchio delle grandi vicende nazionali.