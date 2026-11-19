Bottiglie di vetro spaccate in testa a un gruppo di ragazzi dopo una festa: tre giovani arrestati a Gallarate
Tre feriti, uno con lesioni gravi al volto. Gli aggressori sono stati rintracciati poco dopo mentre cercavano di nascondersi tra le auto in sosta. Uno di loro era già destinatario del “Daspo Willy”
Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Gallarate. L’accusa è di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: avrebbero aggredito un gruppo di ragazzi colpendoli alla testa con delle bottiglie di vetro (Immagine illustrativa generata con AI).
Secondo la ricostruzione della polizia l’aggressione è avvenuta in un parcheggio. Una ventina di ragazzi si era fermata lì a chiacchierare dopo una festa. I tre si sono avvicinati con alcune bottiglie in mano e, senza un motivo apparente, hanno iniziato a rompergliele in testa. Tre ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro ha riportato lesioni gravi al volto.
Gli agenti sono arrivati sul posto e alcuni testimoni hanno descritto gli aggressori. Grazie a quelle indicazioni, la polizia li ha trovati poco lontano mentre cercavano di nascondersi dietro le auto parcheggiate.
Dai controlli è emerso che due dei tre avevano già numerosi precedenti di polizia. Uno di loro era anche destinatario di due misure di prevenzione disposte dal Questore di Varese. La prima è l’avviso orale. La seconda è il cosiddetto “Daspo Willy”, che gli vieta di entrare in determinati locali pubblici e di intrattenimento e di fermarsi nelle immediate vicinanze. La misura prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro nel settembre 2020, ed è pensata proprio per tenere chi è ritenuto violento lontano dai luoghi della movida.
Finiti gli accertamenti, i tre sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio.
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