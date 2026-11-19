Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Gallarate. L’accusa è di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: avrebbero aggredito un gruppo di ragazzi colpendoli alla testa con delle bottiglie di vetro (Immagine illustrativa generata con AI).

Secondo la ricostruzione della polizia l’aggressione è avvenuta in un parcheggio. Una ventina di ragazzi si era fermata lì a chiacchierare dopo una festa. I tre si sono avvicinati con alcune bottiglie in mano e, senza un motivo apparente, hanno iniziato a rompergliele in testa. Tre ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro ha riportato lesioni gravi al volto.

Gli agenti sono arrivati sul posto e alcuni testimoni hanno descritto gli aggressori. Grazie a quelle indicazioni, la polizia li ha trovati poco lontano mentre cercavano di nascondersi dietro le auto parcheggiate.

Dai controlli è emerso che due dei tre avevano già numerosi precedenti di polizia. Uno di loro era anche destinatario di due misure di prevenzione disposte dal Questore di Varese. La prima è l’avviso orale. La seconda è il cosiddetto “Daspo Willy”, che gli vieta di entrare in determinati locali pubblici e di intrattenimento e di fermarsi nelle immediate vicinanze. La misura prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro nel settembre 2020, ed è pensata proprio per tenere chi è ritenuto violento lontano dai luoghi della movida.

Finiti gli accertamenti, i tre sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio.