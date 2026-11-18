Per decenni è stata uno dei simboli della Varese bancaria e industriale. La sede del Credito Varesino di via Vittorio Veneto, oggi Bper, si prepara a chiudere definitivamente i battenti il prossimo 4 dicembre. Le attività saranno trasferite nella sede di piazza Battistero, a poche centinaia di metri di distanza, mentre gli spazi dello storico edificio saranno occupati da Humanitas. Un passaggio che va ben oltre il semplice cambio di indirizzo e che segna la fine di un’epoca per la città.

Ne abbiamo parlato con Alberto Broggi, segretario First Cisl Gruppo Bper, che legge in questa vicenda anche il riflesso dei profondi cambiamenti attraversati dal sistema bancario e dall’economia varesina. (nella foto il cambio dell’insegna da Ubi Banca a Bper avvenuto nel 2021)

Broggi, con la chiusura della sede di via Vittorio Veneto scompare un altro simbolo della Varese che fu. Che significato ha questo trasferimento?

«È un momento epocale, perché quella sede rappresenta un pezzo importante della storia della città. Basta entrare nei bar e nei ristoranti di Varese che conservano fotografie storiche: molto spesso si trova proprio l’immagine dell’ingresso del Credito Varesino. Era un punto di riferimento, non soltanto per chi ci lavorava, ma per generazioni di cittadini. In molti davano per scontato che, prima o poi, sarebbe stata venduta la sede di piazza Battistero. Invece è successo il contrario. Probabilmente è arrivata un’offerta particolarmente interessante, anche considerando che una parte degli spazi di via Vittorio Veneto era ormai inutilizzata. Ma per chi ha vissuto quella storia, e per tanti clienti, è una perdita dal forte valore simbolico. Molti dei colleghi che custodivano la memoria di quella banca sono oggi in pensione o non ci sono più. È comprensibile che chi è arrivato dopo non abbia lo stesso legame emotivo con quei luoghi».

Quanti lavoratori saranno coinvolti nel trasferimento e quali sono le principali preoccupazioni del sindacato?

«La filiale conta circa 35 dipendenti, ai quali si aggiungono le persone che lavorano nelle altre strutture, tra cui il private banking e il corporate. Complessivamente parliamo di una cinquantina, forse sessanta lavoratori. Per capire quanto sia cambiato il mondo bancario, basta ricordare che nei tempi d’oro in quella sede lavoravano oltre 200 persone. Il trasferimento richiederà attenzione, soprattutto sotto il profilo organizzativo e della sicurezza. Dovremo monitorare anche lo spostamento dei valori e di quanto custodito nel caveau. Come organizzazioni sindacali saremo collaborativi, ma assolutamente rigorosi sulla sicurezza. Vogliamo che i colleghi possano lavorare nella nuova sede con la massima tranquillità, anche dal punto di vista psicologico. Gli spazi di piazza Battistero non saranno gli stessi di via Vittorio Veneto e servirà un periodo di adattamento».

Il trasferimento riguarda anche i clienti, molti dei quali frequentano quella sede da decenni. Che cosa cambia per loro?

«Per alcuni cambia molto, soprattutto sul piano delle abitudini e del rapporto con la banca. Penso alla clientela più anziana, spesso anche quella con maggiori disponibilità economiche, che da quarant’anni e più è abituata a entrare in quell’edificio. Andare nella sede del Credito Varesino era quasi un rito. Non parlerei di disorientamento, ma certamente di una sensazione particolare. La nuova sede è vicinissima, ma il luogo ha un significato. È un po’ come essere abituati per decenni a frequentare una chiesa e poi sentirsi dire che bisogna andare da un’altra parte. Naturalmente è soltanto un paragone, ma rende l’idea del legame che si crea con certi luoghi. E poi c’è un tema più generale: la digitalizzazione sta cambiando radicalmente il rapporto tra banca e cliente. I giovani utilizzano con naturalezza i servizi online, ma esiste una fascia di popolazione che ha ancora bisogno del contatto diretto con l’operatore. Questo bisogno va rispettato, anche in una fase caratterizzata dalla riduzione degli organici e dalla desertificazione bancaria».

La chiusura della storica sede sembra raccontare anche la progressiva perdita dei centri decisionali bancari del territorio. Quali conseguenze ha avuto questa trasformazione?

«È questo il punto centrale. Un tempo Varese aveva il Credito Varesino, la Banca Popolare di Luino e Varese, mentre a Gallarate c’era la Banca Industriale Gallaratese. Erano istituti profondamente legati al tessuto economico locale. Quando perdi una direzione generale, perdi anche il luogo in cui si prendono le decisioni sui finanziamenti, sui mutui, sul sostegno alle imprese e alle famiglie. Oggi le procedure sono sempre più centralizzate e automatizzate, anche per effetto delle normative bancarie, e la discrezionalità si è notevolmente ridotta. Inserisci i dati in un sistema e ottieni una risposta. Ma avere sul territorio qualcuno che conosce le imprese, gli imprenditori e le loro storie è un’altra cosa. Questo non significa mettere in discussione la professionalità dei colleghi, anzi: i lavoratori provenienti dall’esperienza di Ubi e delle banche che l’hanno preceduta hanno competenze molto elevate, riconosciute anche dal mercato. Il problema è che si è progressivamente allontanato il potere decisionale dal territorio».

Quindi questo trasloco può essere letto anche come il simbolo del cambiamento economico e industriale della provincia di Varese? «Assolutamente sì. È una vicenda che fotografa una trasformazione profonda, e per certi versi anche un impoverimento del territorio. Parliamo di una provincia con due secoli di storia manifatturiera, che ha espresso grandi imprese e una straordinaria capacità produttiva. Oggi assistiamo a una metamorfosi: cambiano le industrie, si riduce il peso delle attività ad alta intensità di lavoro, si parla sempre più di startup, intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Anche le banche investono soprattutto in queste competenze e nei servizi digitali. Ma un territorio industrializzato come il nostro continua ad avere bisogno di centri direzionali, di interlocutori che conoscano le aziende e sappiano accompagnarle. La sede del Credito Varesino, con la sua imponenza nel cuore della città, rappresentava anche fisicamente la forza economica di Varese. Il 4 dicembre si chiude una pagina di quella storia. I colleghi continueranno a lavorare a pochi passi di distanza, ma per la città non sarà esattamente la stessa cosa».