Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, per le imprese torna d’attualità il tema degli omaggi ai clienti, dei buoni acquisto per i dipendenti e delle opportunità offerte dagli strumenti di welfare aziendale. Come utilizzarli correttamente? Quali sono i limiti fiscali e quali le possibilità di deduzione delle spese?

A questi temi è dedicato il nuovo incontro promosso da Studio Giallo & Co., in programma mercoledì 2 dicembre 2026, dalle 18 alle 19.30, nella sede di via Carlo Avegno 12 a Varese.

L’appuntamento, gratuito e rivolto a imprenditori, professionisti e responsabili aziendali, sarà l’occasione per approfondire gli aspetti fiscali e operativi legati alla gestione delle spese di fine anno, con particolare attenzione agli strumenti che consentono di valorizzare collaboratori, clienti e relazioni professionali.

Al centro dell’incontro ci saranno quattro argomenti:

Buoni acquisto e gift card;

Fringe benefit per dipendenti e collaboratori;

Omaggi natalizi e cesti aziendali;

Limiti fiscali, deducibilità e corretta documentazione delle spese.

La fine dell’anno rappresenta infatti un momento importante per la pianificazione fiscale delle imprese. Conoscere le opportunità previste dalla normativa e le modalità per utilizzarle correttamente permette di programmare le spese e gli interventi a favore dei propri collaboratori.

La consulenza alle imprese e la formazione

L’iniziativa si inserisce nell’attività di consulenza e formazione dello studio guidato da Salvatore Giallo, dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, che dal 1990 si occupa di consulenza aziendale, societaria, fiscale e contabile.

Lo studio assiste piccole, medie e grandi imprese, associazioni e persone fisiche, con particolare attenzione all’evoluzione della normativa fiscale e contributiva.

Giallo è inoltre specializzato in fiscalità svizzera e si occupa di accompagnare aziende e lavoratori italiani nell’avvio e nello sviluppo di attività oltreconfine, così come di assistere le imprese svizzere interessate a operare in Italia. Alla consulenza affianca l’attività di formazione in ambito contabile e fiscale.

Nuovo capitolo per Studio Giallo, anche sui social!

Lo Studio Giallo ha rinnovato i canali social per raccontare più da vicino il loro mondo, le attività e le iniziative che li vedono protagonisti. Consigli, aggiornamenti, approfondimenti ed eventi: tante occasioni per rimanere in contatto e scoprire cosa succede in Studio Giallo.

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Instagram: @studiogiallo_varese

Facebook: Studio Giallo

Per ogni dubbio o chiarimento la segreteria è a disposizione al seguente indirizzo segreteria@studiogiallo.eu

L’incontro e la festa di Natale

Al termine dell’appuntamento seguirà la tradizionale festa di Natale dello studio, un momento conviviale per incontrarsi, sviluppare nuove relazioni professionali e brindare insieme alla conclusione dell’anno.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.

QUI IL MODULO PER ISCRIVERSI