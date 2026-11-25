Bus a Varese, bilancio positivo per le guardie giurate: in arrivo un piano da 2,3 milioni
La sperimentazione sulle linee più sensibili di Autolinee Varesine ha ridotto conflittualità e aggressioni, con rinnovo auspicato fino a marzo 2027. Sul tavolo anche un piano da 2,3 milioni dell'Agenzia Tpl per la sicurezza a bordo
La presenza di guardie giurate a bordo degli autobus ha prodotto risultati positivi nella riduzione degli episodi di conflittualità e aggressione, migliorando anche la percezione di sicurezza tra passeggeri e personale viaggiante.
È il bilancio emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi lo scorso 20 novembre, in cui è stato analizzato l’andamento del servizio sperimentale avviato il 31 agosto da Autolinee Varesine S.r.l. a seguito dell’incontro del Comitato del 10 giugno 2026. L’iniziativa, finanziata dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ha previsto l’impiego quotidiano di due operatori dell’Istituto di Vigilanza Città di Varese, dotati di bodycam e dispositivi di protezione individuale, sulle linee ritenute maggiormente sensibili. Oltre a contribuire al contenimento delle criticità e al mantenimento dell’ordine a bordo, il servizio ha fornito supporto nell’assistenza all’utenza.
La sperimentazione ha una durata di sei mesi e si concluderà a marzo 2027. Nel corso della stessa seduta, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese ha illustrato un piano di investimenti da 2,3 milioni di euro destinato ad alzare gli standard di sicurezza del trasporto pubblico locale. Il programma comprende il potenziamento della videosorveglianza, l’installazione di pulsanti d’emergenza collegati al Numero unico di emergenza 112, il miglioramento delle protezioni per i conducenti e l’acquisto di nuovi bus equipaggiati con sistemi di geolocalizzazione e sicurezza. Secondo l’Agenzia, non risultano attualmente attive iniziative analoghe in altri territori, un elemento che rende il progetto varesino particolarmente innovativo.
A conclusione dell’incontro, il Prefetto Salvatore Pasquariello ha espresso apprezzamento per l’esito della sperimentazione, auspicandone la prosecuzione per altri sei mesi e l’estensione graduale alle linee con maggiori criticità, come possibile modello per futuri interventi sulla sicurezza del trasporto pubblico.
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