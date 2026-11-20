Quasi un secolo e mezzo di musica, tradizione e presenza nella vita della città. Il Corpo Musicale A.N.A. La Baldoria di Busto Arsizio festeggia l’importante traguardo dei 140 anni con un pomeriggio di celebrazioni in programma domenica 22 novembre, con la partecipazione straordinaria della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

L’appuntamento prenderà il via alle 15 in piazza Trento e Trieste, dove i gruppi musicali si ritroveranno per rendere omaggio al Monumento ai Caduti. Da qui partirà il corteo che, attraversando via Mazzini, raggiungerà il monumento agli Alpini in piazzale Facchinetti. Il percorso proseguirà poi lungo via Einaudi, corso Europa e via Cavallotti, fino a piazza Santa Maria, dove i musicisti si esibiranno per il pubblico.

Un anniversario che celebra una delle realtà più longeve della storia culturale bustocca. Come sottolinea l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, i 140 anni de La Baldoria rappresentano un traguardo eccezionale, paragonabile per longevità a quello dei Mandolinisti Bustesi, festeggiato lo scorso anno. Due sodalizi che hanno attraversato generazioni, mantenendo viva la propria attività grazie all’impegno di quanti si sono passati il testimone nel corso dei decenni.

L’anniversario diventa anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle bande musicali nella vita cittadina. L’Amministrazione comunale, ricorda Maffioli, ha avviato da alcuni anni iniziative di sostegno a bande e cori, riconoscendone il valore come custodi di tradizioni e saperi da tutelare e tramandare. Le bande, per la loro stessa vocazione, portano la musica nelle piazze, coinvolgono le persone e trasformano le strade in luoghi di incontro e socialità.

Il sostegno del Comune non si limita al contributo economico, ma passa anche dalla partecipazione diretta delle realtà musicali alle iniziative culturali cittadine. La Baldoria, in particolare, è stata protagonista del calendario di appuntamenti organizzato in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni sono previste modifiche temporanee alla viabilità lungo il percorso del corteo.