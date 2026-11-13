Busto Arsizio, i disegni di Carlo Farioli e le foto di Claudio Argentiero in mostra allo Spazio Arte

I disegni di Carlo Farioli incontrano le fotografie di Claudio Argentiero per raccontare i cambiamenti di Busto Arsizio. La mostra, intitolata Echi di carta e luce. Busto Arsizio tra Memoria, Segno, Archivio, apre al pubblico sabato 22 novembre alle 17.30 presso lo Spazio Arte Carlo Farioli APS Associazione Culturale, in via Silvio Pellico 15.

L’esposizione resterà aperta fino al 6 dicembre 2026. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare la memoria storica della città e avvicinare anche le nuove generazioni alla conoscenza del territorio.

Il dialogo tra disegno e fotografia

Il percorso espositivo affianca due diversi linguaggi visivi per documentare gli spazi urbani nel tempo. Da una parte ci sono le opere su carta di Carlo Farioli, che attraverso il segno grafico ha fissato le trasformazioni e le atmosfere della città.

Dall’altra parte si trovano gli scatti provenienti dall’archivio personale di Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano. Le sue immagini analizzano le architetture tipiche e i luoghi ormai scomparsi o modificati, restituendone il valore storico con uno sguardo rigoroso e privo di nostalgia.

L’inaugurazione e l’omaggio per i visitatori

La serata inaugurale di sabato 22 novembre sarà arricchita dalla lettura di poesie in vernacolo scritte da Gianni Fusetti. Il poeta aveva collaborato diverse volte in passato con Farioli, accompagnando con i suoi versi numerose cartelle litografiche dell’artista.

Per promuovere la diffusione della storia locale, gli organizzatori hanno previsto un omaggio per i partecipanti. Chi prenoterà la propria presenza riceverà gratuitamente una copia del volume fotografico Busto Arsizio, una visione discreta di Claudio Argentiero, fino a esaurimento delle scorte. Durante l’esposizione sarà inoltre possibile consultare una selezione riservata di stampe Fine Art di disegni e fotografie.

Giorni, orari e prenotazioni

La mostra Echi di carta e luce sarà visitabile fino al 6 dicembre nelle giornate di sabato e domenica, con orario pomeridiano dalle 15 alle 18.30.

Per prenotare la partecipazione all’inaugurazione e ricevere il volume in omaggio è possibile inviare una email agli indirizzi info@farioliarte.it o afi.fotoarchivio@gmail.com. In alternativa è attivo il contatto WhatsApp al numero 347 5902640.