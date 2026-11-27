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Contrastare la violenza sulle donne significa intervenire quando si verifica un abuso, ma anche creare le condizioni perché ogni donna possa essere libera di scegliere, decidere e costruire il proprio futuro. È il messaggio al centro di “Rispettami – Libera di essere donna, padrona del mio corpo, della mia voce e della mia essenza”, l’incontro intermeeting Lions che si è svolto mercoledì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un’iniziativa promossa dal Lions Club Busto Arsizio

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Busto Arsizio Lombardia, ha coinvolto altri sette club del territorio: Castellanza Malpensa, Gorla Valle Olona, Olgiate Olona, Satellite Ferno Malpensa, Busto Host, Busto Europa Cisalpino e San Vittore Olona. Un appuntamento che ha voluto mettere insieme esperienze e competenze diverse per affrontare un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più importanti.

Tre i relatori che hanno accompagnato il pubblico in un percorso di approfondimento, affrontando la violenza di genere da prospettive differenti ma complementari.

Il dottor Roberto Bonfanti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha affrontato gli aspetti giuridici e giudiziari, soffermandosi sull’importanza della denuncia, sugli strumenti di tutela previsti dalla legge e sulla necessità di interventi tempestivi per proteggere le donne vittime di violenza.

La dottoressa Cinzia Di Pilla, responsabile del Centro Antiviolenza E.VA ODV, ha portato invece l’esperienza maturata quotidianamente accanto alle donne che vivono situazioni di abuso e maltrattamento. Al centro del suo intervento il valore dell’ascolto, dell’accoglienza e dell’accompagnamento verso percorsi di autonomia e libertà.

Autonomia economica e libertà

Un aspetto meno immediato, ma fondamentale, è stato approfondito dalla dottoressa Manuela Cova, consulente e formatrice finanziaria e patrimoniale, che ha posto l’attenzione sull’indipendenza economica. La possibilità di conoscere e gestire autonomamente le proprie risorse rappresenta infatti uno strumento importante per contrastare le situazioni di dipendenza e fragilità e per permettere alle donne di uscire da relazioni caratterizzate da violenza e controllo.

Alla serata ha partecipato anche Paola Reguzzoni, assessore ai Servizi sociali del Comune di Busto Arsizio, che ha portato la vicinanza delle istituzioni locali a un tema che richiede collaborazione e un impegno costante da parte di tutta la comunità.

Dalla giustizia al sostegno concreto, fino alla consapevolezza finanziaria, l’incontro ha restituito una visione articolata del contrasto alla violenza di genere. Un fenomeno che non può essere affrontato soltanto attraverso gli strumenti repressivi, ma che richiede anche prevenzione, cultura del rispetto e costruzione di reti di solidarietà.