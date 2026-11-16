Busto Arsizio racconta i suoi negozi storici: le testimonianze di Francesca Boragno e Roberto Colombo

L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 15.30 nella Sala del Museo del Tessile, con una conferenza dal titolo “Una città assai commerciante e i suoi negozi storici”

I negozi storici di Busto Arsizio, le loro storie e il ruolo che hanno avuto nella vita della città saranno al centro di un incontro organizzato dall’Università Cittadina per la Cultura Popolare. L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 15.30 nella Sala del Museo del Tessile, con una conferenza dal titolo “Una città assai commerciante e i suoi negozi storici”, che vedrà protagonisti Francesca Boragno e Roberto Colombo, eredi di due attività commerciali molto conosciute dai bustocchi. Un’occasione per ripercorrere la storia del commercio cittadino attraverso ricordi, esperienze familiari e riflessioni sui cambiamenti che hanno trasformato le vie dello shopping e le abitudini dei consumatori.

Le storie della libreria Boragno e del negozio Colombo

A raccontare questo pezzo di storia bustocca saranno due persone che hanno vissuto da vicino l’evoluzione del commercio tradizionale. Francesca Boragno è erede della storica cartoleria-libreria Pianezza di piazza San Giovanni, diventata successivamente libreria Boragno in via Milano. Un’attività che per generazioni ha rappresentato un punto di riferimento culturale e commerciale per la città.

Roberto Colombo è invece erede di un conosciuto negozio di calzature di via Milano, avviato dal nonno e successivamente consolidato dal padre. Un’altra attività che ha attraversato decenni di storia cittadina, accompagnando i cambiamenti delle abitudini e dei consumi. Attraverso le loro testimonianze, i due relatori proporranno una carrellata sulle attività commerciali che hanno contribuito a costruire l’identità di Busto Arsizio.

I negozi come luoghi di incontro e memoria della città

L’incontro non sarà soltanto un viaggio nei ricordi, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo sociale dei negozi di vicinato. Le botteghe, infatti, non sono semplicemente luoghi destinati alla vendita. Sono spazi di relazione, di conversazione e di fiducia, nei quali il rapporto tra commerciante e cliente può trasformarsi in un legame che va oltre l’acquisto. Anche le vetrine, le insegne e gli arredi raccontano una parte della storia della città, conservando tracce delle trasformazioni economiche, sociali e culturali del territorio. Da qui alcune delle domande che accompagneranno la conferenza: che cosa ricordiamo dei negozi della nostra infanzia? Che cosa perde una comunità quando chiude un’attività storica? E come cambiano le relazioni tra commercianti, clienti e spazio pubblico?

Le difficoltà del commercio tradizionale e la chiusura delle attività storiche

Accanto alla memoria ci sarà spazio anche per affrontare le difficoltà che oggi interessano il commercio di vicinato. Francesca Boragno e Roberto Colombo parleranno delle trasformazioni del settore e della concorrenza della grande distribuzione, che, insieme ad altri fattori, ha contribuito alla progressiva scomparsa di numerose attività storiche.

Un fenomeno che ha interessato anche le loro famiglie, con la chiusura, in tempi recenti, di due negozi centenari che avevano rappresentato punti di riferimento per generazioni di bustocchi.

La conferenza offrirà quindi l’occasione per riflettere su ciò che resta di queste esperienze nella memoria collettiva e su come il cambiamento del tessuto commerciale influenzi anche l’identità e la vita sociale di una città.

L’appuntamento, promosso dall’Università Cittadina per la Cultura Popolare presieduta da Carlo Magni, è in programma mercoledì 18 novembre alle 15.30 nella Sala del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Ingresso libero per i soci, 5 euro per i non soci.