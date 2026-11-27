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Sono 692 le persone in più rispetto al 2025 che vivono a Busto Arsizio, secondo i dati rilasciati dal’Assessore Mario Cislaghi, aggiornati al 15 novembre 2026. Busto Arsizio si conferma così “capoluogo demografico” della provincia, staccando di circa seimila abitanti Varese (che secondo dati aggiornati al 31 maggio 2026 ne ha 79.228). La lombarda più vicina è invece Como, che sempre secondo i dati più aggiornati si attesta intorno agli 83mila. Cislaghi si riserva di presentare i dati completi del 2026 con l’anno nuovo, così da avere un quadro più completo.

Tra i dati da sottolineare, la presenza di 36 ultracentenari, di cui 7 uomini e 29 donne. La più longeva ha 106 anni, dato aggiornato dopo la scomparsa di Bruna Scandroglio, avvenuta nel luglio di quest’anno, all’età di 108 anni. Scandroglio era anche considerata la persona più anziana della provincia.

La corsa per le carte d’identità elettroniche

Cislaghi ha poi proseguito ringraziando i propri uffici per il lavoro svolto rispetto alle carte d’identità: il termine ultimo per la dismissione di quelle cartacee è infatti il 31 gennaio 2027, una corsa che ha visto l’anagrafe produrre più di 12mila carte d’identità elettroniche fino a oggi. Ne rimangono da completare 1715 entro la scadenza, cosa su cui l’assessore si dice certo di poter ottenere.

Visto l’aumento del numero di CIE, va da sé che l’anagrafe viene usata anche come sportello per la gestione dei problemi che portano, su tutti lo smarrimento dei codici PIN e PUK, che alle volte contribuiscono a intasare gli uffici. Altri dati nuovi riguardano invece l’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che ha visto gli uffici gestire 558 atti tra iscrizioni, cancellazioni e variazioni di dati o indirizzo.

Matrimoni e funerali

Per quanto riguarda i matrimoni, fino a oggi se ne contano 171 a Busto (125 civili, 46 religiosi), mentre sono 119 gli atti tra separazioni e divorzi. 5 sono le unioni civili trasmesse all’anagrafe, di cui 2 celebrate in Comune.

Continuano i trend già osservati negli scorsi anni anche sul fronte cimiteriale, in primis la grande tendenza alla cremazione che viene scelta nel 70% dei casi, dato che di pari passo fa la richiesta di dispersione ceneri. A questo proposito, si sta portando avanti con gli organi preposti l’iter per aggiungere un altro forno per stare al passo con le richieste. Il cimitero in sé pone molti quesiti, tra loculi abbandonati e tombe abbandonate. Verrà quindi svolto un censimento per capire la mole del problema, mentre le tombe più architettonicamente pregiate della parte vecchia sono già state oggetto di aste e lo saranno ancora.