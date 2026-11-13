Buytec porta agli Stati generali della scuola digitale il valore del ricondizionato e dell’educazione tecnologica

La scuola digitale non si costruisce soltanto con nuovi strumenti tecnologici, ma anche insegnando a utilizzarli meglio e rendendoli accessibili a tutti. È questo il messaggio che Buytec ha portato agli Stati generali della scuola digitale, partecipando con un proprio spazio espositivo nella sala al piano terra di Villa Andrea, nel complesso delle Ville Ponti di Varese.

L’azienda, specializzata in computer ricondizionati, ha condiviso la propria esperienza nel campo della sostenibilità e dell’educazione digitale, confrontandosi con scuole, insegnanti e operatori della formazione.

Accanto a Buytec erano presenti altre realtà territoriali e nazionali, tra cui Enaip e Fondazione Mondo Digitale di Roma, impegnate nello sviluppo delle competenze e nella promozione dell’innovazione educativa.

Mara Lugnini: “La tecnologia deve essere accessibile a tutti”

“Ci teniamo molto all’educazione per un uso consapevole della tecnologia”, spiega Mara Lugnini di Buytec. “Vogliamo insegnare ai ragazzi a utilizzare correttamente i computer, a mantenerli efficienti nel tempo e a trovare un equilibrio tra strumenti digitali e studio tradizionale”.

Un impegno che si accompagna alla scelta di puntare sui dispositivi ricondizionati, capaci di offrire prestazioni professionali a costi più accessibili.

“È anche una forma democratica di ridistribuzione della tecnologia. Molte famiglie devono acquistare computer per più figli e vogliamo contribuire a evitare che qualcuno rimanga indietro”.

La partecipazione agli Stati generali rappresenta per Buytec un’ulteriore occasione per rafforzare il dialogo con le scuole e sviluppare nuovi progetti formativi.

Per informazioni

Per informazioni e proposte di collaborazione è possibile contattare Buytec per email comunicazione@buytec.it o al numero 0332 802266, illustrando le proprie esigenze e le attività che si vorrebbero sviluppare.