Caccia all’Orso Gino: 60 maxi-peluche nascosti tra Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Legnano

Sessanta maxi-peluche da trovare, cinque città coinvolte e sei giorni di caccia al tesoro. Dal 17 al 22 novembre 2026 arriva la Caccia all’Orso Gino, un’iniziativa che trasformerà le strade di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Legnano in un grande gioco a cielo aperto.

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L’evento è organizzato per festeggiare l’imminente inaugurazione di LOG Lot Of Games Rescaldina, il nuovo centro dedicato al divertimento di famiglie, bambini e ragazzi, che aprirà i battenti venerdì 27 novembre all’interno del Centro Commerciale Rescaldina.

Come funziona la Caccia all’Orso Gino

Partecipare è semplice: ogni giorno, dal 17 al 22 novembre, sulle stories del profilo Instagram ufficiale di LOG Lot Of Games verranno pubblicati gli indizi per scoprire i nascondigli degli Orsi Gino.

I partecipanti dovranno seguire le tracce, individuare i luoghi misteriosi e mettersi alla ricerca dei grandi peluche, riconoscibili dalla t-shirt personalizzata LOG Lot Of Games.

Chi trova un Orso Gino potrà portarlo a casa gratuitamente. Ma c’è anche una sorpresa in più: ogni peluche avrà al collo un QR Code da scansionare per riscattare un ulteriore premio speciale.

Un’occasione per coinvolgere famiglie, gruppi di amici e appassionati di giochi in una sfida che unisce il mondo digitale a quello reale, invitando i partecipanti a esplorare le cinque città alla ricerca degli orsi nascosti.

Il 27 novembre apre LOG Lot Of Games Rescaldina

La caccia al tesoro farà da conto alla rovescia per l’inaugurazione di LOG Lot Of Games Rescaldina, prevista venerdì 27 novembre alle ore 18.

La nuova struttura sarà la sesta sede italiana del marchio, già presente a Milano, Vimercate, Fiumicino, Genova e Cagliari, e occuperà una superficie complessiva di 1.600 metri quadrati.

Al suo interno troveranno spazio attrazioni dedicate a diverse fasce d’età: arene e simulatori di realtà virtuale di ultima generazione, il tappeto interattivo Pixel e i classici videogiochi arcade.

Tra le principali novità ci sarà LOG Lasertag, un’arena di 400 metri quadrati dotata di tecnologia Laserforce, dove i giocatori potranno sfidarsi in un ambiente immersivo a colpi di laser.

Una PlayCard da 20 euro in regalo per chi si preiscrive

In occasione dell’apertura è prevista anche una promozione speciale. Chi effettuerà la preiscrizione gratuita sul sito ufficiale di LOG Lot Of Games riceverà, il giorno dell’inaugurazione, una PlayCard omaggio del valore di 20 euro, da utilizzare per provare le attrazioni del nuovo centro.

L’arrivo di LOG Lot Of Games arricchirà così l’offerta del Centro Commerciale Rescaldina, recentemente rinnovato, con un nuovo spazio dedicato al gioco e all’intrattenimento.

La caccia sta per cominciare: dal 17 novembre occhi aperti e smartphone alla mano. L’Orso Gino potrebbe nascondersi proprio dietro l’angolo.