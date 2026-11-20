Ultimi giorni per trovare l’Orso Gino e portarsi a casa un maxi peluche gratuito. La caccia al tesoro organizzata da LOG Lot Of Games, in occasione dell’apertura del nuovo centro divertimenti al Centro Commerciale Rescaldina, entra nella sua fase finale con tre nuove tappe tra Gallarate, Varese e Legnano, dal 20 al 22 novembre.

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Dopo aver coinvolto Saronno e Busto Arsizio, l’iniziativa continua a regalare sorprese: sono 60 i maxi orsi di peluche nascosti complessivamente nelle cinque città, pronti a essere scoperti seguendo gli indizi pubblicati sui social.

Ma per chi non riuscirà a trovare il proprio Orso Gino, le occasioni non sono finite: altri 60 peluche saranno regalati venerdì 27 novembre, in occasione dell’inaugurazione della nuova sala giochi di Rescaldina.

Caccia all’Orso Gino: come partecipare a Varese, Gallarate e Legnano

La caccia al tesoro prosegue nelle giornate del 20, 21 e 22 novembre e partecipare è semplice: basta tenere d’occhio le stories del profilo Instagram ufficiale di LOG Lot Of Games, dove ogni giorno vengono pubblicati gli indizi per individuare i nascondigli.

Chi riuscirà a trovare uno degli Orsi Gino potrà portare a casa gratuitamente il maxi peluche. Non solo: sul cartellino di ogni orso è presente un QR Code da scansionare per riscattare un ulteriore premio speciale.

Un gioco che trasforma le strade delle città in una grande caccia al tesoro, coinvolgendo grandi e piccoli in attesa dell’apertura del nuovo spazio dedicato al divertimento.

Inaugurazione LOG Lot Of Games a Rescaldina: altri 60 Orsi Gino in regalo

La seconda occasione per conquistare il maxi peluche arriverà venerdì 27 novembre alle ore 18, quando LOG Lot Of Games aprirà ufficialmente le porte della nuova sede al Centro Commerciale Rescaldina.

Per festeggiare l’inaugurazione, i primi 60 partecipanti in fila all’ingresso riceveranno un Golden Ticket, che potranno presentare in cassa per ritirare gratuitamente uno dei 60 Orsi Gino messi a disposizione per l’evento.

E c’è un’altra opportunità per chi vuole scoprire il nuovo centro: effettuando una preiscrizione gratuita attraverso i canali ufficiali di LOG Lot Of Games, si riceverà il giorno dell’apertura una PlayCard omaggio del valore di 20 euro, da utilizzare per provare le attrazioni della struttura.

A Rescaldina apre una nuova sala giochi di 1.600 metri quadrati tra realtà virtuale, arcade e Lasertag

Il nuovo LOG Lot Of Games di Rescaldina sarà la sesta sede italiana del marchio, dopo Milano, Vimercate, Fiumicino, Genova e Cagliari.

La struttura si svilupperà su 1.600 metri quadrati dedicati al gaming e all’intrattenimento, con esperienze pensate per famiglie, gruppi di amici e appassionati di videogiochi.

Tra le principali attrazioni ci saranno le arene di realtà virtuale, dove i partecipanti potranno indossare appositi visori, esplorare mondi fantastici e affrontare missioni di squadra.

Non mancheranno i simulatori VR di ultima generazione, capaci di trasportare i giocatori in avventure immersive, dalle montagne russe ai viaggi nello spazio.

Spazio anche a Pixel, il tappeto interattivo che mette alla prova velocità, memoria e riflessi attraverso sfide di movimento, e agli immancabili videogiochi arcade, per divertirsi con i grandi classici delle sale giochi.

Una delle novità più attese sarà LOG Lasertag, un’arena di 400 metri quadrati dotata di tecnologia Laserforce, dove i partecipanti potranno sfidarsi in squadra in coinvolgenti battaglie laser.

Quando apre LOG Lot Of Games a Rescaldina

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle ore 18 al Centro Commerciale Rescaldina, con l’inaugurazione della nuova sala giochi e la distribuzione dei Golden Ticket ai primi 60 partecipanti in fila.

Nel frattempo, la caccia all’Orso Gino continua fino al 22 novembre tra Gallarate, Varese e Legnano: per scoprire dove si nascondono gli ultimi maxi peluche, basta seguire gli indizi pubblicati nelle stories Instagram di LOG Lot Of Games.