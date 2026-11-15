Cade a Mornago con la moto in un bosco, 62enne recuperato e portato in ospedale
Incidente nella tarda mattinata di domenica in una zona impervia. L'uomo è stato raggiunto e recuperato dai soccorritori, quindi affidato ai sanitari. Intervenuti anche elisoccorso e Soccorso alpino
È finito con la moto in una zona boschiva dopo una caduta. Un motociclista di 62 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di domenica a Mornago, dove si è reso necessario un intervento articolato per raggiungerlo e riportarlo in una zona accessibile ai mezzi di soccorso.
L’allarme è scattato alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il ferito dall’ambiente boschivo e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario. A supporto delle operazioni sono arrivati anche i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Per l’intervento sono state attivate due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. Il motociclista è stato trasportato in elicottero all‘ospedale di Cittiglio in codice giallo, indice di condizioni di media gravità. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate per gli accertamenti sulla dinamica della caduta.
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